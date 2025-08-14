FUTBOL
El PSG de Luis Enrique guanya la Supercopa d’Europa als penals
Remunta un 0-2 davant del Tottenham anglès
El París Saint-Germain va guanyar ahir la seua primera Supercopa d’Europa gràcies al seu triomf per 4-3 en els llançaments de penal contra el Tottenham, després del 2-2 amb el qual va finalitzar el temps reglamentari, en una final disputada a Udine. Els gols de Kang-in Lee i Gonçalo Ramos per al quadre parisenc van igualar, en els minuts finals del partit, els gols previs que Micky van de Ven i Cristian Romero havien marcat perquè el conjunt londinenc s’avancés 0-2. El campió de la Champions va poder amb el de la Europe League.
El PSG estava mort. Desnonat. En el minut 84, el 0-2 en el marcador a favor del Tottenham no permetia pensar en la remuntada que van brindar els parisencs. Perquè no havien generat a penes perill. No havien exercit la superioritat aclaparadora d’altres vegades. Fins que el cop amb l’esquerra de Kang-in Lee va tocar la xarxa. Allà, els Spurs es van enfonsar. El PSG es va encoratjar. I Gonzalo Ramos va aparèixer per portar el duel als penals en el minut 94.
En els llançaments, amb un PSG crescut i un Tottenham afectat al veure que se li escapava el títol que ja acariciaven, els francesos van estar més encertats i el seu entrendor, Luis Enrique, tornava a conquerir Europa. I amb ell, el lleidatà Borja Álvarez, entrenador de porters, que ja suma vuit títols amb el PSG.