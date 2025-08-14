BÀSQUET
El Sevilla no jugarà a l’ACB, que es queda amb 18 equips
La justícia denega les mesures cautelars que va demanar el club per ser admès
El jutjat de primera instància número 61 de Barcelona va desestimar ahir les mesures cautelars sol·licitades pel Club Baloncesto Sevilla respecte a la seua inscripció a l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), per la qual cosa el club andalús no disputarà la Lliga Endesa 2025-26, que estarà composta definitivament pels 18 equips habituals, segons va anunciar la mateixa organització.
L’admissió de l’equip sevillà hauria suposat l’ampliació de la competició a 19 equips i, per tant, un desplaçament més per a l’Hiopos Lleida, a banda que això suposaria el descens de tres equips i més jornades entre setmana.
Amb aquesta decisió, el Club Baloncesto Sevilla ha patit un revés judicial al veure com el jutjat de primera instància número 61 de Barcelona li denega les mesures cautelars que va sol·licitar el passat 28 de juliol contra l’actuació de l’Assemblea General de l’ACB, que va rebutjar la seua admissió al no complir els requisits exigits a tots els clubs que es guanyen esportivament el seu dret a jugar a la màxima categoria del bàsquet estatal.
“Informem que el club ha emprès accions legals immediates davant de l’actuació de l’ACB, a l’entendre que no s’ajusta a Dret. A tal efecte, el club ha presentat una sol·licitud de mesures cautelars davant dels Jutjats de Primera Instància de Barcelona, reclamant la seua immediata afiliació a l’ACB, ja que compleix tots els requisits legalment exigibles”, va defensar el conjunt sevillà en aquell moment.
Ara, setze dies després, la justícia ha rebutjat aquestes mesures cautelars, per la qual cosa el Covirán Granada jugarà la pròxima edició de la Lliga Endesa, que tindrà divuit equips, com és habitual les últimes temporades.
Llimbs esportius
Per la seua part, el Club Baloncesto Sevilla es queda en uns llimbs esportius, ja que al fet de no ser acceptat a la Lliga Endesa s’uneix que tampoc va sol·licitar dins del termini estar inscrit a la Primera FEB, competició que ara es queda amb disset equips.
Després d’aquesta decisió, el futur del club es presenta complicat i no es descarta la seua desaparició.
D’altra banda, el jugador de l’Hiopos Lleida Caleb Agada es troba disputant l’Afrobasket. El seu equip, Nigèria, es va imposar ahir a Madagascar per 59-77. El nou fitxatge va contribuir a la victòria amb 22 punts. L’equip començarà a entrenar-se dilluns que ve.