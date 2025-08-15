Aspiren a tot
El Barça arranca el segon projecte de Flick amb la il·lusió de millorar el triplet de la passada campanya i guanyar la Champions. Un Lamine Yamal convertit ja en superestrella lidera un equip que s’ha reforçat amb Joan Garcia, Rashford i Bardghji
Lamine ha heretat el mític ‘10’ de Leo Messi. - EUROPA PRESS
El club està agilitzant les obres perquè el Camp Nou pugui estrenar-se el 14 de setembre. - EUROPA PRESS
El FC Barcelona arranca demà la temporada 25-26 amb el repte de revalidar el seu domini en el futbol espanyol, després de firmar un històric triplet domèstic la passada campanya –Lliga, Copa del Rei i Supercopa–, amb un assentat Hansi Flick en la seua segona temporada a la banqueta i amb un bloc semblant, amb la baixa inesperada del central Iñigo Martínez però l’arribada de tres reforços importants si el club és capaç de trobar una nova fórmula per inscriure’ls. Mai és fàcil defensar el tron d’una Lliga tan competitiva com l’espanyola, però el Barça arranca amb la il·lusió pels núvols, amb un equip que cada vegada està més unit fora i dins del vestidor, amb promeses ja confirmades com Lamine Yamal o Pau Cubarsí i altres diamants per polir com Dro o Bardghji, i amb el gran reforç d’un Joan Garcia que, sense voler-ho, va desencadenar el culebró de l’estiu a can Barça.
Tret d’una contractació d’última hora que no està prevista per suplir la marxa d’Íñigo Martínez, el Barça que s’ha vist a la gira asiàtica i en el Joan Gamper, amb 20 gols anotats en quatre partits i tot just quatre en contra, serà el que arranqui la defensa del títol de Lliga.
Faltaran peces, perquè Robert Lewandowski, el pitxitxi de l’any passat malgrat la seua experiència, està lesionat i Dani Olmo està amb cotó fluix i és dubte. I falta, esclar, el capità.
Marc-André ter Stegen va jugar un pols amb el club en una guerra pública de comunicats per la lesió i operació d’esquena. Al final, sembla haver-hi pau, molt celebrada en la prèvia del Gamper per totes dos parts, i el porter va firmar la seua baixa de llarga durada per facilitar la inscripció de Joan Garcia, que arriba a l’equip per consolidar-se com a titular i tot apunta que serà l’únic fitxatge inscrit per a l’estrena, en la qual tampoc tenen segura la seua presència Wojciech Szczesny i Gerard Martín, amb els seus contractes també pendents d’inscriure. El club porta treballant els últims dies per aconseguir l’1:1 de LaLiga i, amb fair play financer, inscriure els nous i els renovats, la qual cosa ha tornat a ser la principal inquietud en la setmana prèvia arrancar la competició.
Amb les aigües calmades, Flick afronta la seua segona campanya amb la intenció de continuar guanyant, de continuar fent disfrutar una afició culer que l’adora i, això sí, amb la necessitat de trobar alguna cosa diferent per fer evolucionar el joc del seu equip.
Vímets en té, els joves valors continuen sent nens però ja tenen experiència al més alt nivell i d’aquest Barça no s’espera menys que revalidar el títol de lliga i fer un pas més a Europa, després de vorejar l’any passat la final.
Per això, han arribat reforços. La principal novetat al mercat blaugrana ha estat Marcus Rashford, que arriba cedit procedent del Manchester United. L’internacional anglès, després d’una cessió prèvia a finals de la passada campanya a l’Aston Villa, és un dels objectius de recuperació per a un Flick que, tret d’un Ansu Fati cedit al Mònaco, sembla especialista a treure i recuperar la millor versió dels seus jugadors.
I al costat de Rashford també ha arribat el jove suec Roony Bardghji, procedent del Copenhaguen. Encara que tindrà fitxa del filial, l’atacant serà habitual en la dinàmica del primer equip i ha deixat bones sensacions durant la gira asiàtica al Japó i Corea del Sud, en la qual també han brillat alguns del planter com Dro Fernández, els cosins Toni i Guille Fernández i el lateral esquerrà Jofre Torrents.
A la porteria, el club ha tancat el fitxatge de Joan Garcia, després d’abonar a l’Espanyol la clàusula de rescissió (25 milions d’euros més IVA).
El porter de Sallent competirà pel lloc amb Wojciech Szczesny, que va renovar després d’arribar d’urgència la temporada passada, i amb Marc-André ter Stegen, encara convalescent de la nova operació d’esquena. Perquè Iñaki Peña, l’únic inscrit de moment, sembla que té la porta de sortida més que oberta malgrat que a Mallorca podria estar convocat.
Però la gran estrella serà Lamine Yamal. Als seus 18 anys acabats de complir, i ja amb el mític dorsal número 10 a l’esquena, és la gran esperança blaugrana. És l’alegria, és les ganes d’anar a veure un partit en directe, és la incertesa de saber que una cosa bona sortirà de les seues botes malgrat no saber què. És el gol, l’assistència i la màgia.
Flick ha aprofitat la pretemporada per continuar afinant el model de joc que ja va donar fruits el curs passat: pressió alta, transicions verticals i una circulació més directa, sense renunciar a la possessió.
El tècnic alemany ha reforçat la cohesió tàctica del grup i ha donat continuïtat als joves valors que van protagonitzar l’explosió de la passada campanya, com Pau Cubarsí, Fermín López, el recuperat Gavi i el mateix Lamine Yamal, que als seus 18 anys és ja un dels líders del vestidor.
En atac, l’entesa entre Flick i Robert Lewandowski continua sent una de les claus de l’èxit de l’equip. El polonès, que va tornar a superar la vintena de gols, ha renovat energies després de descansar a l’estiu i encara aquesta campanya amb la confiança de qui se sap important.
Al darrere, Pedri i un revitalitzat Frenkie de Jong donaran equilibri i creativitat, mentre que Gavi està demostrant, malgrat no semblar titular indiscutible, que és el jugador cridat a ser el que ell vulgui. I Flick confia a cegues en ell.
Amb un grup consolidat, el Barça torna a partir entre els grans favorits al títol i fer un pas més a Europa, on vol recuperar el seu lloc entre els aspirants al tron. De moment, la Lliga arranca desitjant veure quina versió donarà el seu vigent campió.