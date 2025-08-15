BÀSQUET
El Robles Lleida firma l'ala-pivot ucraïnesa Anastasiia Herasymenko
El Robles Lleida va anunciar ahir el fitxatge de l’ala-pivot ucraïnesa Anastasiia Herasymenko. La jugadora, de 22 anys i d’1,85 metres d’altura, arriba procedent del CB Isla Bonita de La Palma, amb el qual va aconseguir l’ascens a Lliga Femenina 2.
Formada a Polònia en clubs com el MKS MOS Wrocław, el GTK Gdynia i el KS Basket 25 Bydgoszcz, Herasymenko també compta amb experiència a Itàlia, al Basilia Basket Potenza, on va jugar la campanya 2023-24, abans d’unir-se al conjunt canari.
El director esportiu del club, Joaquín Prado, va destacar que es tracta d’“una jugadora jove, amb moltíssima projecció, polivalent en atac i capaç d’aportar tant en el joc interior com oberta”. “La seua ambició i ganes de créixer encaixen amb l’esperit competitiu que volem a l’equip”, va subratllar.