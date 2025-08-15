MOTOGP
Marc Márquez: “La prioritat és el Mundial, no les victòries”
La competició es reprèn a Spielberg
Marc Márquez, pilot de MotoGP amb Ducati, va assegurar ahir que la seua “prioritat principal” en la segona part del Mundial que es reprèn aquest cap de setmana és assegurar el títol, buscant un match point al més aviat possible. Tanmateix, va reconèixer que ha de controlar-se, ja que no “es pot ser sempre el més ràpid”.
“L’objectiu és reprendre el campionat amb la mateixa inèrcia positiva de les últimes curses. He perdut contra les motos roges en diverses ocasions, però ara piloto una moto roja. Veurem si podem aconseguir la victòria, encara que amb un liderat de 120 punts, la prioritat no és aquesta”, va declarar el lleidatà en la roda de premsa del GP d’Àustria.
Amb 381 punts en la classificació, Márquez va explicar que els 120 punts d’avantatge sobre el seu germà Àlex (281) signifiquen que l’únic que pot perdre el títol és ell mateix. “He de controlar-me, perquè no sempre es pot ser el més ràpid en totes les sessions i curses”, va admetre.
Així mateix, va recalcar que la mentalitat continua sent la mateixa que en la primera part de la temporada: “Intentaré donar el màxim cada cap de setmana, però l’important és el Mundial, i no la victòria.” Márquez, que també va afirmar que li agradaria arribar a 100 victòries, va destacar que no s’obsessiona amb les xifres: “El que m’obsessiona és guanyar, els campionats són el més important.”
Sobre el GP d’Àustria, preveu una cursa ràpida, encara que no espera les intenses baralles d’anys anteriors a causa de l’evolució de les motos. “Els dispositius posteriors i l’aerodinàmica afecten. Ja veurem, però no crec que hi hagi pugnes com les que vèiem abans”, conclou Márquez.