BÀSQUET
El CB Pardinyes firma un conveni de col·laboració amb el Guediawage Basket Academy del Senegal per portar jugadors amb futur
Els tècnics del club donaran formació als de Dakar
El CB Pardinyes ha firmat un acord de col·laboració amb el Guediawage Basket Academy (GBA) de Dakar que li permetrà portar a Lleida jugadors senegalesos amb talent i futur, bé per integrar els seus propis equips o obrir-los les portes perquè facin carrera en categories superiors. L’acord l’han firmat els presidents d’ambdós clubs, Pere Roqué i Mamadou Pathé Keita, i no té una data de caducitat. “La durada s’anirà veient i l’acord es mantindrà mentre les dos parts hi estiguem d’acord”, explicava el dirigent lleidatà.
En virtut d’aquest acord, el CB Pardinyes es compromet a becar jugadors o jugadores del club de Dakar, que té els seus equips masculí i femení a la màxima categoria senegalesa, perquè segueixin la seua formació esportiva a Lleida. També se’ls facilitarà allotjament a través de famílies d’acollida que es faran càrrec de la manutenció i l’escolarització dels esportistes.
“La idea va sortir del coordinador del club, Josep Maria Torres, que fa anys que hi col·labora i sol viatjar a Dakar”, va explicar Roqué. “Ens sembla un projecte interessant i des del nostre club poden fer el salt a equips de la màxima categoria. Ja n’hem portat un, Khalifa Gaye, que aquests dos últims anys ha estat al Badajoz. A més, durant l’any recollirem material esportiu i l’hi farem arribar”, va afegir.
El club lleidatà també facilitarà les proves mèdiques necessàries per certificar que els i les esportistes que vinguin a Lleida són aptes per a la pràctica competitiva. Una vegada superades s’incorporaran als equips formatius del CB Pardinyes que els corresponguin perquè continuïn el seu procés formatiu competint a les Lligues de la Federació Catalana.
Així mateix, des del club lleidatà també es farà formació tècnica als entrenadors del GBA a través de sessions en línia. També a l’estiu, el club de Dakar organitzarà campus d’entrenament als quals assistiran tècnics del Pardinyes.
Amb molt talent
“Hi ha molt talent allà”, corrobora Torres. “La primera vegada que hi vaig ser va ser el 2017 o el 2018 i hem seguit en contacte. Hi vaig periòdicament per ajudar els seus entrenadors.” Afegeix que “són jugadors i jugadores amb molt bona condició física i d’aquest contacte va sortir la idea de firmar un conveni que serà positiu per als dos clubs. Així, si algun dels jugadors d’allà creiem que té potencial, li donarem una beca perquè pugui seguir aquí la seua formació esportiva i acadèmica”, afirma. “Aquí poden formar-se i si veiem que tenen potencial els ajudarem a anar a clubs conformes a ells”, va concloure.