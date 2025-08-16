Nova victòria a l’'esprint’ de Marc Márquez, amb Àlex segon
Pedro Acosta completa el podi en la cursa curta del Gran Premi d’Àustria de MotoGP
El lleidatà Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha aconseguit la dotzena victòria de la temporada en una cursa 'esprint’, en vèncer la del Gran Premi d’Àustria de MotoGP, disputada al circuit 'Red Bull Ring' de Spielberg, que va registrar un ple espanyol sobre el podi.
Marc Márquez va saber aprofitar al màxim les circumstàncies de cursa des del moment de la sortida i les adversitats dels seus rivals per aconseguir una victòria que li fa encara més líder del mundial de MotoGP.
L’italià Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) no va encertar en el moment de la sortida, com tampoc el seu compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), mentre que els germans Márquez, primer Alex i després Marc, es van col·locar al capdavant de la cursa.
Bezzecchi es va quedar una mica clavat a la sortida mentre que a Bagnaia se li va creuar la moto enmig de la formació de sortida, perdent moltes posicions, i Marc Márquez va aprofitar la conjuntura per defensar una segona plaça amb la qual es 'va trobar' en haver encertat cent per cent en l’execució del moment posterior a apagar-se el semàfor roig.
Marc Márquez es va posar just per darrere del seu germà Alex a meitat de la primera volta, mentre que Pedro 'Tiburón' Acosta, recuperava diverses posicions des de la setena posició de sortida i a l’inici de la segona volta ja era tercer.
Alex Márquez va aguantar al capdavant de la cursa 'esprint’ però amb el seu germà Marc enganxat a ell, la qual cosa permetia presagiar que el més gran dels germans Márquez estava esperant el moment propici per superar el seu germà i aconseguir així una nova victòria en la cursa curta, mentre a poc a poc anaven deixant enrere al tercer classificat, Pedro Acosta.
Per llavors, 'Pecco' Bagnaia consumava la seua desfeta retrocedint fins la quinzena posició, superat per Jorge Martín, després d’una 'nefasta' sortida de la que no es va poder recuperar, i que encara va ser pitjor.
Alex Márquez es va mantenir al capdavant de la cursa amb Marc Márquez enganxat a ell i 'Tiburón' Acosta una mica més enrere en les posicions de podi, amb Marco Bezzecchi, autor de la 'pole position’ en la quarta posició, per davant de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) i del sud-africà Brad Binder (KTM RC 16).
Els problemes de rendiment de la moto de 'Pecco' Bagnaia van ser en augment, fins que es va veure en l’última posició de cursa i, potser abocat a la retirada, que es va produir a sis voltes del final.
Mentrestant, en pista, Marc Márquez ja havia tirat a sobre del seu germà Alex, buscant, probablement, el millor punt per superar-lo i aconseguir la seua dotzena victòria en una cursa 'esprint’.
Aquell moment es va produir a cinc voltes del final i Àlex Márquez no va poder fer res per evitar-ho.
Des d’aquell instant, Marc Márquez va canviar el ritme de la cursa i va començar a distanciar-se del seu germà, que va consolidar la segona posició, amb Pedro Acosta en una còmoda tercera plaça, tots ells molt lluny dels seus perseguidors, els més ràpids dels quals era Marco Bezzecchi en el quart posat.
Així va acabar la cursa, amb els dos germans Márquez en les dos primeres posicions, en tant que Pedro Acosta, que es va quedar sense gasolina a la seua moto durant la volta d’honor, va tardar una mica més a arribar al podi de la cursa 'esprint’.
Després d’ells, van concloure la carrera 'esprint’ Marco Bezzecchi, Brad Binder (KTM RC 16), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Enea Bastianini (KTM RC 16), Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), Johann Zarco (Honda RC 213 V) i Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que van ser els qui van copar les deu primeres posicions.