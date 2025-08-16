BÀSQUET
Vinyet Morató, nou fitxatge del Robles, i Pierre Oriola se’n va a Mèxic
L’escorta barcelonina Vinyet Morató és el nou fitxatge del Robles Lleida, segons va anunciar ahir el club lleidatà. La jugadora, nascuda a Folgueroles, té 18 anys i mesura 1,74, i la passada temporada va jugar a la Lliga Universitària dels Estats Units, concretament amb les Western Michigan Broncos.
D’altra banda, el ja exjugador de l’Hiopos Lleida Pierre Oriola està molt a prop de tancar un acord amb el Fuerza Regia de Monterrey per jugar a la Lliga de Mèxic, segons va avançar el periodista Óscar Herreros.
Pel que fa a Vinyet Morató, es va formar a les categories inferiors del CBF Osona, la temporada 2021-2022 es va incorporar al planter del Joventut, on va estar tres temporades i, amb 15 anys, va debutar a la Liga Femenina Challenge.
Al seu torn, Joaquín Prado, el director esportiu, va destacar que “és una jugadora exterior que ha tingut molt bona carrera de formació. Ve amb moltíssima il·lusió i completarà el joc de perímetre de l’equip molt bé”.
Així mateix, va afegir que “és capaç de jugar en diferent posicions de perímetre, té molt bona capacitat física, per jugar sense pilota i una bona capacitat defensiva”. Va valorar també que “és molt jove, està en ple creixement i ve amb moltíssima gana”.