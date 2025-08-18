HOQUEI
Espanya, bronze a l’Eurohoquei d’Alemanya
Va vèncer Bèlgica a la tanda de penals
La selecció espanyola femenina d’hoquei sobre herba va guanyar ahir Bèlgica en els penals del partit pel tercer i quart llocs de l’Eurohoquei 2025 de Mönchengladbach, a Alemanya, de manera que es va penjar la medalla de bronze, la mateixa que va conquerir dissabte l’equip masculí. L’or va ser per als Països Baixos, que va guanyar 2-1 Alemanya.
En un matx igualat que va acabar sense gols durant el temps reglamentari, Espanya va trobar en la portera Clara Pérez l’heroïna de la tarda, després que aturés quatre llançaments de la tanda, inclosos dos strokes, i el definitiu dins de la mort sobtada.
En una desencertada tanda, Laia Vidosa va marcar l’únic gol espanyol per igualar a un les belgues.
Ja en la mort sobtada, Paula Jiménez va encertar i Clara Pérez va aturar l’intent de la selecció de Bèlgica per certificar el lloc en el podi de la selecció espanyola.
Espanya torna per tant amb dos medalles de bronze de l’Eurohoquei 2025, ja que la selecció masculina també la va aconseguir dissabte a l’imposar-se per 2-0 a França.