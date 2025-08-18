Imparable
Marc Márquez guanya per primera vegada a Àustria i amplia a 142 punts la renda sobre Àlex, desè. Sisè doblet seguit i novè triomf de l’any
Després d’emportar-se el triomf en la cursa a l’esprint de dissabte, Marc Márquez va completar un altre cap de setmana perfecte, i ja en van sis de seguits, per marxar de Spielberg amb 37 nous punts al sarró. En terres austríaques, on mai havia guanyat un diumenge i en la carrera número 1.000 de la història de la categoria reina, segella la seua novena victòria del 2025 en curses llargues i augmenta a 142 punts (són gairebé 4 grans premis) l’avantatge sobre el seu germà Àlex, que només va poder ser desè llastat per la sanció que arrossegava de l’anterior gran premi, i 197 sobre l’italià Francesco Pecco Bagnaia, que va acabar vuitè després de cometre molts errors.
Aquesta vegada no hi va haver errors en la sortida i Marco Bezzecchi, autor de la pole, es va posar al comandament tot just apagar-se el semàfor, com tampoc en va tenir Bagnaia, que va sortir segon, mentre que Marc va poder superar el seu germà, que havia de complir una volta llarga de sanció, per posar-se al rebuf de la moto del seu company d’equip.
La lluita entre Bagnaia i Márquez va propiciar que Bezzecchi aconseguís uns metres d’avantatge en les voltes inicials, però en la segona el vuit vegades campió del món va forçar el ritme per doblegar l’italià i marxar a la recerca de Bezzecchi.
Àlex Márquez va aguantar fins a la quarta volta, l’última legalment establerta, per complir la sanció de volta llarga –sanció imposada per tirar en la cursa de la República Txeca el seu compatriota Joan Mir–, que va complir quan era quart per tornar a pista en una endarrerida onzena posició, des d’on estava obligat a remuntar. Bezzecchi va aguantar al capdavant, amb Marc a set dècimes de segon, mentre que darrere d’ells Pedro Tauró Acosta (KTM RC 16) es llançava a sobre de Bagnaia en la batalla pel tercer esglaó del podi.
Bezzecchi va saber aguantar la pressió per mantenir el lideratg amb Bagnaia aguantant igualment la del duo format per Acosta i Fermín Aldeguer, mentre que Jorge Martín, vigent campió, se’n va anar a terra al revolt set, quan era quinzè. Bagnaia es va equivocar en el quart parcial de la dinovena volta i el seu error va ser aprofitat per Acosta i Aldeguer per superar-lo, mentre Marc Márquez ja estava enganxat al rebuf de Bezzecchi i el va intentar superar una primera vegada, encara que l’italià l’hi va tornar gairebé immediatament.
Va ser en la vintena volta quan el lleidatà va tornar a collar Bezzecchi per superar-lo i una volta més tard ja tenia mig segon d’avantatge sobre l’italià. Des d’aquell moment, Marc va anar consolidant la seua sisena victòria i doblet consecutius, amb Marco Bezzecchi en la segona posició, que li va durar poc davant dels atacs d’Aldeguer, que no va tardar a superar l’italià. Llavors, Acosta rodava quart, davant d’Enea Bastianini i Bagnaia, que error rere error va anar perdent posicions, superat també per Joan Mir primer i poc després per Brad Binder per acabar en una discreta vuitena posició.
Ferm al final
Marc Márquez, al capdavant de cursa, va saber aguantar els envits finals d’un Aldeguer que va treure el millor del seu pilotatge de debutant a les voltes finals, encara que no va poder doblegar la consistència i regularitat del vuit vegades campió del món, que va sumar la seua sisena victòria consecutiva, amb Bezzecchi al tercer esglaó del podi.
nMarc Márquez (Ducati) es va mostrar satisfet d’haver aconseguit a la fi guanyar al circuit austríac, i espera “aprofitar aquesta inèrcia”, malgrat que va reconèixer que ja es prepara “mentalment” per al dia en què “no es pugui guanyar”. “Seguim amb la mateixa mentalitat: queden nou curses. L’important és continuar sumant i intentar entendre sempre els límits en carrera. A l’anar amb aquesta inèrcia, em costarà acceptar el dia que no es pugui guanyar, que arribarà; arribarà un diumenge o un dissabte en què no es pugui guanyar, i estic treballant molt mentalment per entendre aquell dia que no es pugui guanyar i agafar punts. Mentre duri la inèrcia, intentarem aprofitar-la”, va assenyalar.
“Em costarà acceptar el dia que no guanyi”
Àlex Márquez va reconèixer que la sanció que va haver de complir a l’inici va condicionar molt la seua cursa. “A Brno perds 1,7 o 1,8 segons, i aquí 3,6. És gairebé com una doble Long Lap. A la resta de la carrera sentia que aquest aire brut, amb tanta calor, no ens posava en les millors condicions, així que simplement m’ho he pres amb calma, ja que només podia lluitar per un o un parell de punts més”, va assenyalar.