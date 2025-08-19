FUTBOL
El jutge suspèn els embargaments al Lleida CF i assegura la seua continuïtat
És un pas decisiu en el procediment concursal
El Jutjat Mercantil número 6 de Lleida va autoritzar ahir la suspensió dels embargaments que pesaven sobre el Lleida CF, després d’acollir-se el club al concurs de creditors i haver-ho admès a tràmit el jutge el 31 de juliol passat. Així ho va confirmar a aquest diari l’adjunt a la presidència del Lleida CF, Marc Torres, qui va assenyalar que “se’ns ha notificat aquest migdia i ara només falta que es faci efectiu l’aixecament dels embargaments en els propers dies”. Torres no va ocultar la seua satisfacció perquè aquest era l’últim escull perquè el concurs fos actiu al cent per cent i el club pugui quedar-se amb els ingressos, mentre els embargaments queden congelats mentre duri el procés. “Estem contents perquè era el que esperàvem. Ben aviat podrem anunciar quan podem vendre online i comprar amb targeta”. D’altra banda, el club podria anunciar i presentar la setmana que ve els seus patrocinadors per a aquesta temporada.
Val a recordar que el Jutjat Mercantil va designar com a administrador concursal del Lleida Luis Alberto Mir, que en declaracions a SEGRE publicades el dia 9 considerava que hi havia “prou recursos per afrontar tota la temporada, malgrat que el més urgent era que el jutge determinés la suspensió dels embargaments per part de l’Agència Tributària i la Seguretat Social, com així ha passat, així com arribar a un acord en el calendari de pagaments que el club ha d’oferir als seus creditors.
El Lleida CF va arribar ahir a la xifra dels mil abonats, després que arranqués la campanya de venda de carnets el passat dia 5. Tot un èxit perquè cal tenir en compte, a més, que fins ara només es pot pagar en efectiu. Per això la suspensió dels embargaments per part del jutge és vital en aquest aspecte, també ja que el club podrà habilitar la venda online i amb targeta.
D’altra banda, l’equip de Jordi Cortés va jugar ahir a la nit a Altorricó caient per 2-1. El gol blau va ser de Fran Magno i Cortés va seguir fent proves perquè farà tres descarts i, a canvi, poden arribar dos incorporacions. El segon partit d’aquesta setmana serà demà, al Camp d’Esports, en el denominat Partit d’Agermanament davant la UE Sant Andreu, club que es va oferir a jugar per ajudar econòmicament el Lleida i que es fa càrrec dels costos d’arbitratge i destina tota la taquilla al conjunt de la Terra Ferma. El partit començarà les 19.00 hores i les entrades costaran entre 5 i 10 euros. Finalment, dissabte l’equip de Jordi Cortés visitarà el Tamarit. El partit, a La Colomina, s’ha programat també a les 19.00 h.