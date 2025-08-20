FUTBOL
Estrena i fitxatge
L’Atlètic Lleida pren contacte per primer cop amb la gespa del Camp d’Esports per entrenar-se. El club anuncia la incorporació del davanter Carlos Mas
L’Atlètic Lleida, que es va entrenar ahir per primera vegada al Camp d’Esports, va anunciar la incorporació del davanter Carlos Mas Mancebo, de 25 anys, per a la temporada 2025-26. L’atacant arriba després de destacar notablement a l’Atlètic Astorga CF durant la campanya anterior a Tercera Federació, on va demostrar una capacitat golejadora excel·lent. En la seua etapa en el conjunt astorgà, Mas va participar en 30 partits oficials acumulant 2.164 minuts de joc i anotant 18 gols. Format en diferents clubs del futbol valencià, el davanter compta amb experiència prèvia en equips com la UD Almansa, on va aconseguir marcar 14 gols durant la temporada 2023-24, i l’Ontinyent. La seua trajectòria professional inclou més de 55 aparicions oficials i prop de 32 gols en categories semiprofessionals, demostrant la seua consistència anotadora.
La incorporació de Carlos Mas, que ja s’ha integrat als entrenaments amb els seus nous companys, aporta a l’equip un perfil jove i potent amb evident olfacte golejador. Amb aquest fitxatge, la plantilla encara no es considera completa.