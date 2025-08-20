HOQUEI
“Hem de ser ambiciosos”
El Pons Lleida inicia la pretemporada amb el repte de jugar el play-off, la Copa i la Final Four europea. Ojeda, cedit pel Barça, la gran novetat al costat dels fitxatges Bosch, Ciocale i Gabarró
El Pons Lleida va iniciar ahir els entrenaments per preparar una temporada en què l’equip té moltes esperances d’aconseguir alguna cosa important. Després de disputar la campanya passada la final de la Copa del Rei per primera vegada en la seua història, vorejar la classificació per a les semifinals del play-off de l’OK Lliga, posant contra les cordes tot un Liceo, i quedar-se al penúltim esglaó a la Final Four de la Europe Cup, el conjunt llistat es va posar ahir en marxa amb la permanència com a objectiu prioritari, però amb l’ambició de repetir o superar els èxits de la temporada passada.
Edu Amat, que comanda el seu tercer projecte com a primer entrenador del Pons Lleida, va ser conservador en la seua primera roda de premsa a l’afirmar que “l’objectiu número u és la salvació, i intentarem tancar-la com més aviat millor”, però va matisar que “cal ser realistes i hem de mirar cap a dalt. Vull batallar amb els grans, mirar-los de tu a tu. L’objectiu principal és la permanència, però cal ser ambiciosos”, va asseverar.
L’equip manté la major part del bloc de la passada temporada, si bé ha perdut tres puntals importants, com el portuguès Nuno Paiva i l’argentí Fran Tombita Torres, que compartiran ara vestidor al Liceo, i el porter Martí Zapater, que defensarà la porteria del Noia. Per cobrir aquestes vacants el Llista ha incorporat el porter lleidatà Xavier Bosch, una peça clau aquesta passada temporada perquè l’Alpicat tingués opcions de salvació fins a l’última jornada; l’argentí Fabricio Ciocale, que arriba del Liceo, i Martí Gabarró, procedent del Noia.
Però el gran reforç és la continuïtat de Nico Ojeda, fitxat pel FC Barcelona per tres temporades però que ha estat cedit al Lleida en la primera. “Sabíem que mantenir-lo aquí era complicat, però el club ha fet tot el que ha estat possible i estem contents de continuar comptant amb el Nico un any més, perquè demostri tot el potencial que té”, va assenyalar Amat.
Per la seua part, el president Enric Duch va destacar el bon cartell que ara té el club entre els jugadors. “Abans quan trucaves a algú per fitxar-lo era molt complicat que vingués a Lleida, però ara això ha canviat i ja s’ofereixen ells mateixos, perquè veuen el Llista com un trampolí molt important per créixer”, va assenyalar. Una prova d’això és que els tres fitxatges d’aquest any eren les primeres opcions d’Edu Amat.
Finalment, Sergi Duch, capità de l’equip, va reconèixer que “la temporada passada ens vam quedar amb l’espineta clavada d’haver arribat a les fases finals i no aconseguir cap títol. Aquest any l’objectiu és guanyar la Europe Cup perquè ens agradaria treure’ns aquesta espineta que hem anat arrossegant des de fa uns anys”.
Gerard Folguera, nou entrenador de porters
Gerard Folguera, que va ser porter del Llista entre 2018 i 2021, torna a la disciplina llistada, ara com a entrenador de porters i preparador físic, tasca que compartirà amb David Ballestero. Aquest últim portarà tot el treball físic a distància, ja que estarà jugant al Forte dei Marmi italià.
L’argentí Pablo Grassi, reforç per al júnior
El Pons Lleida ha incorporat l’argentí Pablo Máximo Grassi, de 18 anys i natural de Mendoza, perquè reforci el júnior i s’entreni amb el primer equip. Grassi, que ahir ja es va entrenar, arriba procedent de l’Amatori Lodi italià.
Divendres, primer amistós sense Jordi Badia
El Pons Lleida jugarà aquest divendres el seu primer amistós. Serà contra l’acabat d’ascendir Shum Maçanet en la primera jornada de la Lliga Catalana (Onze de Setembre/21.00), en el qual causarà baixa Jordi Badia, que estarà disputant la Golden Cat amb la selecció de Catalunya.