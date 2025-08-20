L’Hiopos passa revisió
Walden, Paulí i tres dels set fitxatges, Ejim, Shurna i Krutwig, es van sotmetre ahir a les proves mèdiques. Avui es completen els exàmens i dilluns arrancarà oficialment la pretemporada
L’Hiopos Lleida va donar ahir el tret de sortida al segon projecte a la Lliga ACB amb les primeres revisions mèdiques abans de començar dilluns vinent la pretemporada. Els primers a sotmetre’s als exàmens van ser Corey Walden i Oriol Paulí i tres dels set fitxatges, els pivots John Shurna, Cameron Krutwig i Melvin Ejim.
Avui serà el torn per a James Batemon, que tenia previst arribar ahir a Lleida, Mikel Sanz i dos més de les noves incorporacions, l’aler Millán Jiménez i el pivot Atoumane Diagne, ja que l’escorta nigerià Caleb Agada i el base letó Kristers Zoriks no s’incorporaran fins que acabin la seua participació en l’Afrobàsquet i l’Europeu, respectivament.
“Aquesta sèrie de proves ens donen informació sobre les qualitats físiques amb què arriben i els condicionants respecte a lesions que hagin tingut en la seua carrera. Amb aquesta informació podem fer una valoració per saber com és el seu estat inicial per planificar una preparació física i tractaments de fisioteràpia que puguem anar assolint en el temps per evitar lesions i, sobretot, prevenir-les”, va explicar Albert Setó, fisioterapeuta de l’Hiopos Lleida.
Per la seua part, el doctor Fernando Pifarré, director del Servei de Medicina de l’Esport de la Generalitat a Lleida i especialista en la matèria de la Clínica Mi NovAliança, va explicar que l’objectiu d’aquestes revisions, que són de nivell 3, el màxim que hi ha en medicina esportiva, “és certificar primer l’aptitud del jugador per a la pràctica del bàsquet i, després, mirar l’estat fisiològic de l’esportista per programar-li els entrenaments físics”. I va afegir: “Mirem el consum màxim d’oxigen, el llindar aeròbic i anaeròbic i el percentatge d’aprofitament d’oxigen. Amb aquests paràmetres l’entrenador podrà fer de forma científica un entrenament físic.”
D’altra banda, Antonio Martín va ser reelegit ahir president de l’ACB fins a l’any 2029, en quel que serà el seu tercer mandat, en una assemblea a la qual va assistir el president de l’Hiopos Lleida, Albert Aliaga.