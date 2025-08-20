HOQUEI
El Mollerussa ja s’entrena
Per preparar el retorn a la Nacional Catalana després d’ascendir
El CH Mollerussa ja prepara una temporada en què tornarà a jugar a Nacional Catalana després del seu brillant ascens. “Comencem amb molta il·lusió després d’haver recuperat la categoria un any després”, va explicar el tècnic Marc Soler, que va deixar clar que l’objectiu “és mantenir-nos. Primer cal assegurar la salvació i després ja mirarem més amunt”, va puntualitzar. L’equip s’ha reforçat amb tres jugadors procedents de l’Alpicat, els germans Miquel i Joan Ramon Serret i el porter Ricard Casals, que la temporada passada van competir a l’OK Lliga. Continuen Edu Piñol, Adrià Blanch, Julen Rodríguez, Ot Gregori, Joan Marc Pujol, Jordi Cervelló i Ferran Mañé. Avui l’equip disputa a casa el primer amistós davant del Juneda (21.00).