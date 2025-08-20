VOLEIBOL
El Rodi Balàfia tanca la plantilla amb Pau Pons
El menorquí Pau Pons tanca el capítol de fitxatges del Rodi Balàfia Vòlei per a la temporada 2025-2026. Després de les incorporacions d’Eloy Jaray, Elio Carrodeguas i Joaquín Castillo, el jove de 19 anys i 1,93 metres d’altura arriba a l’equip lleidatà per ocupar la posició d’oposat, perfilant-se com una promesa amb gran projecció que encaixa perfectament en els esquemes de l’entrenador Sergi Mirada.
“Amb la baixa de l’Arnau Raventós, necessitàvem un reforç en aquesta posició i creiem que el Pau té el nivell per competir per aquest lloc amb el Dídac Salas”, va explicar Mirada. “És un jugador amb característiques molt interessants però encara està en ple desenvolupament i té molt recorregut per continuar aprenent”, va afegir el tècnic sobre aquesta jove promesa. El nou fitxatge va iniciar la seua carrera esportiva al CV Ciutadella, el seu club local, on va competir en primera divisió balear. La seua trajectòria internacional va començar als 17 anys quan es va traslladar als Estats Units per estudiar un semestre a la Campbellsville University, on també va jugar. El febrer del 2024 va fer el salt a Islàndia per entrenar amb l’equip Afturelding de la Superlliga del país nòrdic.