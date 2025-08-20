FUTBOL
Sense certificat de final d’obra encara
El Barça espera tornar al Camp Nou el 13 o 14 de setembre
El FC Barcelona passa dies crucials a les obres de l’Spotify Camp Nou, mentre continua treballant intensament per aconseguir el certificat final d’obra. Aquest document resulta imprescindible per presentar davant de l’ajuntament la sol·licitud de llicència de primera ocupació, sense la qual no es permetria l’entrada de públic al renovat estadi barcelonista.
El certificat ha de comptar amb les firmes de tots els responsables implicats en el projecte: la direcció d’obra, la direcció d’execució, l’empresa constructora Limak i el mateix club blaugrana. Malgrat que s’esperava que el document estigués firmat aquest dilluns, algunes informacions apunten que no existeix consens entre les parts a causa de certes deficiències detectades en determinades zones de l’estadi. Malgrat aquests contratemps, el Barça manté el seu objectiu de tornar al Camp Nou per al partit contra el València, corresponent a la quarta jornada de Lliga, que es disputarà el cap de setmana del 14 de setembre.
La UEFA ha establert el 28 d’agost com a data límit per conèixer els estadis on competiran els equips participants en la fase lliga de la Champions. Diverses fonts consultades consideren que els terminis estan molt ajustats perquè el Barcelona pugui jugar amb públic a l’Spotify Camp Nou a mitjans de setembre, però aquest és l’escenari en el qual treballa actualment el club. Si finalment ho aconsegueix, i tal com ja va recordar prèviament amb l’ajuntament, el primer aforament disponible seria de 27.000 espectadors, distribuïts entre el gol sud i la tribuna, amb la intenció d’anar ampliant aquesta capacitat en partits posteriors.