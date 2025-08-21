SEGRE
FUTBOL

El Balaguer imposa la seua categoria

Va superar el Vallfogona amb un gol de Guerau i un doblet d’Aires

Nico Aires, disputant una pilota, va firmar un doblet. - JOAN BOVÉ

Joan Bové Bové
Joan Bové

El Balaguer, que aquesta temporada militarà a Primera Catalana, va fer bons els pronòstics i va superar ahir el Vallfogona, una categoria inferior, per 0-3, en un partit molt disputat durant la primera meitat però que va decaure a la segona per la diferència física i els canvis que van introduir els entrenadors.

Els rogets, amb molts més entrenaments de pretemporada a l’esquena, van dominar bona part del duel i Nicolás Aires, amb dos gols en els minuts 20 i 40, va deixar el partit molt encarrilat al descans. A la segona meitat, el duel va perdre intensitat amb els canvis i la davallada física, i el Balaguer només va ser capaç de marcar un altre gol, obra de Guerau en el 89.

Aquest és el segon amistós dels rojillos després de guanyar el torneig de Golmés. Aquest dissabte rebran l’Almacelles.

