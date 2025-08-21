FUTBOL
El Barça s’assegura Montjuïc fins al febrer per si no torna al Camp Nou
El FC Barcelona ha firmat un conveni amb Barcelona de Serveis Municipals (BSM), empresa dependent de l’ajuntament, per a la utilització de l’Estadi Olímpic Lluís Companys fins al proper mes de febrer en cas que l’Spotify Camp Nou no estigui disponible. Segons va avançar Mundo Deportivo, l’entitat s’ha assegurat poder jugar a Montjuïc, seu dels partits del Barça les dos últimes temporades, si no rep a temps l’autorització per tornar al seu estadi.
D’aquesta manera, estarien garantits els quatre partits com a local de tota la fase lliga de la Lliga de Campions, que s’han de jugar en un mateix camp, tal com exigeix la normativa de la UEFA, així com la possible eliminatòria si l’equip blaugrana queda entre la novena i la vint-i-quatrena posició.
Pel que fa al primer partit casolà del Barcelona a la Lliga, previst per al 13 o el 14 de setembre davant del València, aquest no es podria disputar a Montjuïc, ja que el dia 12 actua el cantant Post Malone, per la qual cosa la gespa no estaria disponible. Pel que sembla, emissaris de LaLiga van inspeccionar el coliseu blaugrana dimarts passat i avui es preveu que ho facin empleats de la UEFA per examinar l’estat actual de les obres.