HOQUEI
La permanència com a objectiu
L’Alpicat femení torna a l’OK Lliga dos anys després amb la lliçó apresa i amb un equip més treballat. “Mentalment estan més preparades que fa dos anys”, assegura la presidenta
L’equip femení del HC Alpicat va començar a preparar ahir el seu retorn a l’OK Lliga dos temporades després de viure la seua primera experiència. Aquesta vegada confien a mantenir la categoria, el gran repte que es marca l’equip dirigit per Mats Zilken, que continuarà alternant aquest càrrec amb el de jugador de l’equip masculí. “L’objectiu és salvar-nos, tot el que pugui venir després serà súper benvingut”, va assenyalar. Per això ha mantingut tot el bloc de l’ascens amb tres reforços, una circumstància que no va passar en la seua primera temporada a la màxima categoria. “Per a mi va ser un error no fitxar llavors”, va reconèixer Zilken, que tenia clar aquesta vegada que calia reforçar-se. “Aquest any la situació era una mica diferent perquè ja érem set jugadores de pista i amb la retirada de Pati Miret hi havia dos places per cobrir. Tenia molt clar que volia continuar amb el mateix bloc de la temporada passada, però també necessitava un parell o tres fitxatges que ens donessin un plus extra, i crec que ho hem aconseguit”, va explicar. L’Alpicat ha incorporat la portera juvenil de Ponferrada Ariana García, i dos joves més amb projecció, Claudia Sanjurjo, que arriba del Bembibre d’OK Lliga, i l’argentina Lourdes Luly Lampasona, que la campanya anterior va jugar al Turquel portuguès. Segueixen en el projecte Irache Candal, Mireia Coll, Martina Juncà, Maura Santó, Joana Folch, Ona Moreno i Arantxa González.
La presidenta del club, Meri Mata, va destacar la joventut de l’equip, però va assegurar que “ja saben què es cou a l’OK Lliga i mentalment estan més preparades que fa dos anys”.
El duel de la Lliga Catalana davant del Vila-sana es jugarà a la Seu
L’Alpicat disputarà un mínim de quatre amistosos durant la pretemporada, que podrien ser més en cas de passar a la Final Four de la Lliga Catalana. L’equip de Mats Zilken s’estrenarà el dia 28 d’agost a la pista del Vilafranca, de Nacional Catalana, i el primer cap de setmana de setembre disputarà un torneig a la Seu d’Urgell. Allà s’enfrontarà primer al Vila-sana, el dia 6, un partit que serà valedor per a la Lliga Catalana. Inicialment estava programat per al 30 d’agost, però el club del Pla d’Urgell va sol·licitar ajornar-lo ja que no es començava a entrenar fins a l’1 de setembre.
El dia 7 jugarà contra el Girona, de Nacional Catalana, i l’últim test important abans d’arrancar l’OK Lliga serà l’11 de setembre a la pista del Cerdanyola, d’OK Lliga. Zilken ha previst algun amistós més contra juvenils masculins del mateix club.