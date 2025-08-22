BÀSQUET
El CB Bellpuig, el club degà a Lleida, jugarà per primera vegada en la seua història a la Copa Catalunya
L'entitat compta amb 18 equips, 8 de femenins
“Estem vivint un moment històric”, assenyala Sergi Martí, president del Club Bàsquet Bellpuig, el degà del bàsquet lleidatà, amb 82 anys de trajectòria i que afronta una nova temporada en què el sènior A debutarà a la Copa Catalunya, després d’un ascens que va estar acompanyat pel del sènior B, que jugarà a Segona Catalana. “Aquest doble ascens és el fruit del treball, la constància i la passió pel bàsquet de jugadors, entrenadors, coordinadors, junta directiva i afició”, afegeix el dirigent, que també és jugador del primer equip del club.
“Mai no havíem jugat la Copa Catalunya i això ens converteix al quart equip de les comarques lleidatanes, després de l’Hiopos a l’ACB, el Mollerussa a Tercera FEB i l’Alpicat a la Supercopa”, explica satisfet. “El que volem per a aquesta temporada que començarem és que tot el poble gaudeixi d’aquest moment històric i que vingui a disfrutar del bàsquet al nostre pavelló. També volem que tota la base es pugui motivar i veure com dins del club tenen l’oportunitat real de tenir projecció, continuar aprenent i gaudint del bàsquet”, afegeix, en relació que “vuit dels jugadors del primer equip s’han format en el club. És el nostre tret d’identitat, ja que som un club humil en el qual sempre hem apostat per gent de la casa.”
L’equip, amb Isaac Torres com a entrenador, assistit per Gerard Torres i Pau Martí, manté el bloc de la passada temporada i s’ha reforçat amb dos fitxatges. Segueixen Sergi Martí, Marc Fabregat, Francesc Sisteró, Oriol Torreguitart, Jaume Solé, Marc Greoles, Pol Estiarte, Biel Sevilla, Marc Solana i Xavier Mata. S’han incorporat a l’equip Xavier Cosa i Adam Domingo. “L’objectiu per als dos equips és la permanència”, afegeix el president.
El club de l’Urgell, a més dels èxits esportius amb els ascensos dels seus dos primers equips sèniors, continua creixent i aquesta temporada 2025-2026 vinent tindrà 18 equips en competició, un més que el curs passat, ja que ha creat un sènior C que competirà a Territorial i “amb el qual donem sortida als nostres jugadors que han acabat l’etapa Júnior”, afegeix Martí. D’aquests 18 equips, 8 són femenins. “Això demostra que tenim un projecte esportiu amb el qual demostrem ambició i vitalitat”.
El club té el suport de 230 socis, una xifra considerable per a una població de poc més de 5.000 habitants. “Són més que res col·laboradors, ja que als partits no cobrem entrada”, conclou el president de l’entitat.