La Marató Vall de Cardós reunirà 200 atletes en la segona edició
La segona edició de la Marató Vall de Cardós, que es disputarà el proper dia 30, comptarà amb la participació d’uns 200 atletes, segons van explicar ahir des de l’organització, durant la presentació de la prova, que va tenir com a escenari la diputació de Lleida. La carrera, que recorre paratges de Vall de Cardós i del Parc Natural de l’Alt Pirineu, ofereix dos recorreguts, de 23 i 45 quilòmetres. Van presentar la prova el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez i el CEO de XT Sports Even, organitzador de la mateixa, Xavi Thai.
Jiménez va destacar que “aquest esdeveniment és una clara mostra que l’esport és una eina de cohesió social i de dinamització del territori. Esdeveniments com aquest permeten a tots els participants gaudir d’un entorn privilegiat com és el Pirineu de Lleida”. La prova té també un vessant solidari, ja que part de cada inscripció va destinada a la investigació de diferents malalties. La quantitat que es recapti de la marató es dedicarà a la investigació del trastorn límit de la personalitat i dos euros de la mitja marató es destinaran a una malaltia minoritària, MSD (Dèficit Múltiple de Sulfactasa). La sortida i arribada serà a Ribera de Cardós.