TENIS
Reforç de luxe del Borges
Incorpora Horacio Cifuentes, número u del rànquing argentí i el 74 del món, per jugar només la Lliga. Va ser olímpic als Jocs de Tòquio
El Club Tennis Taula Borges ha tancat la plantilla 2025-2026 amb una incorporació de luxe, la de l’internacional argentí Horacio Cifuentes, número u del seu país i el 74 del rànquing mundial. Cifruentes, de 27 anys, només jugarà la Lliga de Superdivisió juntament amb l’hongarès Janos Bence Majoros i el triplet de catalans que afrontaran també la competició europea, Marc Duran, Joan Masip i el jove lleidatà Cesc Carrera.
L’argentí compta amb un ampli palmarès, en el qual destaca la seua participació en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, quatre medalles en els Jocs Panamericans i un títol de campió de sud-Amèrica. Igual que Majoros, Cifuentes alternarà la Superdivisió amb la Lliga francesa, per la qual cosa no jugarà l’ETTU Cup. “És un gran fitxatge per a nosaltres, un jugador amb el qual ja feia temps que negociàvem i que ens assegura pujar el nivell competitiu de l’equip, perquè és un dels millors jugadors de la Lliga”, va assenyalar José Luis Andrade, director esportiu del club, que espera molt de Carrera. “Aquest any ja forma part del primer equip i per a nosaltres és molt important que vagi progressant perquè és l’aposta de futur del club”, va assenyalar.
Pel que fa a la temporada, va reconèixer que l’objectiu principal a la Superdivisió “és, després de l’ensurt que vam tenir fa dos temporades [va descendir però va aconseguir salvar-se després de comprar una plaça], no patir i aconseguir tan ràpid com sigui possible la permanència i després assegurar plaça europea”.