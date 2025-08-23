FUTBOL
Derrota mínima
L’Atlètic Lleida planta cara al Barça At., al qual va arribar a igualar un 2-0. Amb els blaugranes van jugar Héctor Fort i Roony, que Flick ha enviat al filial
❘ sant joan despí ❘ L’Atlètic Lleida va encaixar ahir una mínima derrota a la Ciutat Esportiva Joan Gamper al caure per 3-2 davant del Barcelona At. El filial blaugrana es va veure reforçat per dos jugadors de la primera plantilla, Héctor Fort i Roony Bardghji, que Hansi Flick ha enviat al filial perquè tinguin minuts, ja que cap dels dos no ha pogut ser inscrit a causa de les dificultats que està tenint l’equip blaugrana per complir el fair play financer.
Tots dos equips van oferir un partit intens, jugan a un ritme alt i cada un va tenir una part. El Barça At. va ser superior en la primera, mentre que l’Atlètic Lleida va millorar en la segona, en la qual Nil Sauret i Moró Sidibé van igualar els gols que havien marcat a la primera Guillermo Fernández i Aziz per als blaugranes. Però finalment el triomf es va quedar a casa, gràcies al gol anotat al minut 55 per Roony, al transformar un penal.
Malgrat tornar a trobar-se per sota al marcador, l’Atlètic Lleida va continuar pressionant i creant perill, a la recerca d’un empat que no va arribar per poc, ja que Agüero va estavellar al pal un llançament directe de falta.
El tècnic de l’equip lleidatà, Gabri Garcia, va fer una valoració “positiva” del duel, matisant que era “pel treball que hem fet, no pel resultat, perquè sempre crec que el treball s’ha de veure reflectit al marcador”. El tècnic va afegir que “hem sortit amb dos sistemes diferents, en la primera part amb un equip més jove per intentar igualar-los en intensitat, i en la segona hem tingut més la pilota i ens hem trobat més còmodes. El Barça et tanca a la teua àrea i això avui no ha passat”, va concloure.