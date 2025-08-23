Estrena amb golejada: El Pons Lleida obre la pretemporada amb una solvent victòria davant del Shum Maçanet a la Lliga Catalana
Moncusí va firmar un hat-trick i també van marcar Ojeda, Darío Giménez i Gabarró
❘ lleida ❘ El Pons Lleida es va estrenar ahir en la pretemporada amb una victòria convincent davant del Shum Maçanet (6-2), acabat d’ascendir a l’OK Lliga, i va fer el primer pas per estar a mitjans de setembre a la Final Four de la competició, que enguany tindrà com a escenari el pavelló Onze de Setembre. Ara els llistats visitaran dissabte vinent dia 30 el Calafell, que llavors ja haurà jugat contra el Maçanet, per la qual cosa ambdós equips podrien jugar-se el bitllet per a la fase final.
L’equip d’Edu Amat, malgrat acumular només quatre entrenaments, menys que el seu rival d’ahir, va demostrar molt bon nivell i un grau de conjunció més que acceptable. El partit es va començar a trencar aviat, ja que als 20 segons una gran triangulació entre Darío Giménez, Nico Ojeda i Sebas Moncusí la va culminar aquest últim per inaugurar el marcador. El Llista dominava i arribava amb perill a la meta gironina defensada pel lleidatà Jordi Pons, que va evitar més d’una incursió local.
El Shum va poder igualar el partit gràcies a un rigorós penal, però Javi Sánchez, titular en la primera meitat, va aturar el tret de Presas. En la jugada pràcticament posterior, Nico Ojeda, cedit aquest any pel Barça, va robar una bola i davant de la sortida de Pons va establir el 2-0 amb un tir a l’escaire. Dos minuts després, en ple domini llistat, va arribar el 3-0, obra de Moncusí després d’aprofitar una mil·limètrica assistència de Darío Giménez i batre per alt el porter de la Seu d’Urgell.
La segona part ja no va tenir història i el Pons Lleida va fer més patent la seua superioritat amb tres gols més, obra de Darío Giménez, de nou al contraatac, Moncusí i Martí Gabarró, una de les incorporacions que es va estrenar com a golejador al transformar una falta directa, confirmant que és un consumat especialista.
El Maçanet també va aconseguir marcar dos gols, tot i que en podria haver fet algun més si no fos per la bona actuació d’un altre dels fitxatges, Xavi Bosch, que va jugar la segona meitat i va desbaratar fins a tres ocasions. Ciocale, el tercer reforç, va enviar una bola al pal a l’equador de la primera part.
Catalunya empata amb França i segueix amb opcions
Catalunya, amb els lleidatans Aleix Marimon, Sergi Folguera i Jordi Badia a les seues files, va obtenir ahir el primer punt a la Golden Cat a l’empatar (6-6) amb França i manté opcions d’aconseguir avui contra Itàlia la classificació per a la final. Els gals, liderats pels germans Di Benedetto, Carlo i els exllistats Roberto i Bruno, van obtenir rendes còmodes de 0-2 i 1-4 a la primera part i 3-6 a la segona, però Catalunya va reaccionar. Carol va situar el 4-6, Marimon el 5-6 i Folguera va empatar, i amb el temps excedit, Coy hauria pogut donar la victòria en un penal, però va fallar.