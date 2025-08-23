FUTBOL
Flick no vol que hi hagi més sortides al Barça
Defensa abans de visitar avui el Llevant (21.30) que Fermín i Casadó es quedin
El FC Barcelona visita avui (21.30) el Llevant al Ciutat de València, que tres anys després tornarà a acollir un partit de la màxima categoria, en la segona jornada de LaLiga. El Barça arriba després de guanyar en l’estrena a Mallorca (0-3) i ho fa advertit, ja que en les seues últimes sis visites al recinte granota, el Barça tan sols ha aconseguit la victòria en dos ocasions. En l’enfrontament més recent disputat fa tres anys va vèncer 2-3 en el temps afegit. L’entrenador blaugrana, Hansi Flick, va deixar ahir clar que no vol perdre a cap dels seus futbolistes, amb referència a les possibles sortides de Fermín o Casadó, ja que serà “una temporada molt difícil”.
“He parlat amb ell (Casadó), òbviament, però no crec que vulgui deixar el club, i a més jo el vull aquí, perquè serà una temporada difícil i necessitem tothom. Ell ens aporta molta confiança, confiança en l’equip, i això és el que busco com a entrenador”, va assenyalar.
Respecte a Fermín va dir que està “content” amb ell i amb tots els jugadors. “No vull perdre cap jugador ara, perquè crec que serà una temporada molt difícil i necessitem aquesta qualitat per part de Fermín. Fermín està fent molt bé les coses, la temporada passada també i també l’inici d’aquesta temporada”, va explicar. “Vull que tothom es quedi, perquè així tindrem més opcions”, va insistir.
“Tenen molt bona defensa”
Del Llevant va dir que “és un equip amb bona defensa, però juga també molt bé en transició, quan recuperen la pilota són molt ràpids. Són ràpids, així que haurem d’estar molt pendents d’això”. Flick podrà tornar a comptar amb Robert Lewandowski, encara que no ha volgut revelar si serà titular.
Sobre Lamine Yamal va dir que “parlem d’un jugador de 18 anys, és un jugador fantàstic. Jo l’ajudaré a continuar millorant i seguir el camí adequat. Això és el més important per a mi, però el que veig és que el seu comportament i tot és fantàstic”, va assegurar.
El Betis derrota per 1-0 l’Alabès
Un gol de Lo Celso als 16 minuts de partit va permetre al Betis derrotar 1-0 l’Alabès i adormir líder. A Segona l’Eibar va superar 3-0 el Granada, el Valladolid va guanyar 0-1 a Castelló i Leganés i Cadis van empatar 1-1.