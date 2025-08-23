MOTOGP
Pedro Acosta sorprèn Marc Márquez en l’estrena de Balaton Park
El líder va ser segon i Àlex, tercer
Pedro Acosta (KTM) va dominar ahir la pràctica de MotoGP del Gran Premi d’Hongria, catorzena cita del Mundial de motociclisme, al superar per només sis mil·lèsimes al líder Marc Márquez (Ducati), mentre que Máximo Quiles (KTM) va ser el més ràpid en Moto3 i el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va fer el mateix en Moto2. Amb aquesta prova el Mundial estrena un nou circuit, el de Balaton Park, a Hongria.
Amb un crono de 1:37.061, el murcià es va col·locar a dalt de tot de la taula de temps de divendres, tot en una sessió en la qual va sortir per orelles després de patir un highside i va acabar a la grava en els minuts finals. Encara així, ningú no va poder batre la seua marca, amb el líder del campionat, Marc Márquez, com el pilot que més a prop es va quedar, a només sis mil·lèsimes.
Àlex Márquez (Ducati), va completar el top 3, mentre que el tercer del campionat, Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) va ser catorzè, fora dels deu primers llocs que donen accés directe a la Q2, i haurà de passar per la Q1 per tercera vegada aquesta temporada.
El més gran dels de Cervera, que durant el matí va ser l’únic capaç de baixar del 1:38 al circuit de Balaton Park, va començar manant durant la sessió vespertina, amb tots els pilots provant el pneumàtic mitjà en un traçat que s’estrena al Mundial. Fermín Aldeguer (Ducati), l’únic capaç de discutir la victòria a Márquez la setmana passada a Red Bull Ring, va desbancar el seu crono de referència per posar-se al capdavant abans del primer quart d’hora. La resta de la sessió va ser una pugna entre Marc Márquez i Pedro Acosta, amb triomf final, encara que per poc, per al pilot de Puerto de Mazarrón.