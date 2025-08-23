BÀSQUET
Shurna: “Estic emocionat per acceptar aquest nou repte”
Prado en destaca “el compromís” i va dir que és un tipus de jugador que “multiplica”
“És un perfil de jugador que fa uns anys ni se’ns hauria passat per la imaginació que pogués ser aquí.” Així va obrir ahir Joaquín Prado la presentació de John Shurna, un dels jugadors que ha de ser referent de l’Hiopos Lleida aquesta temporada, tant per la seua qualitat, de sobres contrastada, com per la seua llarga experiència de deu anys a l’ACB (Joventut, València, Andorra i les últimes sis campanyes al Gran Canària).
Shurna no va ocultar la seua il·lusió per obrir aquesta nova etapa a Lleida i va reconèixer que en només una setmana que fa que és aquí ja ha pogut corroborar el que li va dir Oriol Paulí, amb el qual va arribar a coincidir al quadre canari. “Em va dir: “Aquest club és com una família”, i amb aquests pocs dies que porto ja me n’he pogut adonar, de la connexió entre l’equip i els seguidors”, va assenyalar.
L’ala pivot d’Illinois, de 35 anys, té clar que una de les seues grans aportacions a l’equip de Gerard Encuentra serà la seua experiència, ja que coneix de primera mà l’exigència de l’ACB. “En aquesta Lliga hi ha molt talent i poc espai per relaxar-se. No importa per a quin equip estiguis jugant, has de donar el màxim sempre per guanyar, per això estic molt emocionat per acceptar aquest repte i poder ajudar l’equip amb la meua experiència, treballant dur cada dia i millorant”.
Sobre els objectius de l’equip, va ser prudent. “Cada vegada que arribes a un equip nou has d’adaptar-te, però també mantenir estàndards alts, tant personals com col·lectius. Cal unir els talents de cada un per maximitzar el joc com a equip”, va apuntar, per afegir: “Encara que siguis el jugador amb més talent del món, si no ets capaç de comunicar-te amb la resta, és impossible que l’equip tiri endavant”. També va revelar que ja havia percebut el potencial de l’Hiopos quan el va visitar com a rival. “Jugant aquí la temporada passada amb el Gran Canària l’atmosfera va ser increïble. Parlant amb l’Oriol, i veient l’energia del projecte, em va entusiasmar molt la idea. L’ACB és una lliga molt difícil, però estic emocionat de formar part d’aquest projecte”.
Prado, que va dir haver rebut molts elogis d’altres equips per aquest fitxatge, va destacar de John Shurna “el seu compromís i la seua integració en tots els projectes en què ha estat”, i va assegurar que “aquest tipus de jugadors no sumen, multipliquen. El talent suma, però l’actitud i el compromís multiplica”, va asseverar el director esportiu.
El Barça tanca l’equip amb Miles Norris
El Barça va anunciar ahir la contractació de l’ala pivot nord-americà Miles Norris, que firmarà per una temporada i es convertirà en l’últim reforç de l’equip entrenat per Joan Peñarroya, que comptarà amb catorze jugadors la temporada vinent. Norris arriba de la G-League, en què ha militat als College Park Skyhawks, Memphis Hustle i Maine Celtics. En total, ha fet una mitjana de 14,6 punts, amb un 39% en triples, i 5,5 rebots en 30,4 minuts per partit. El jugador de San Francisco, de 25 anys i 2,06 metres, és el cinquè fitxatge després de l’aler Myles Cale, l’ala pivot Tornike Shengelia, el base Juani Marcos i l’aler Will Clyburn.
Scariolo anuncia els dotze jugadors
La Federació Espanyola (FEB) va anunciar ahir la llista definitiva de Sergio Scariolo, amb els 12 jugadors que disputaran l’imminent Eurobàsquet, sense haver-se fet descarts d’última hora perquè s’ha quedat la dotzena de jugadors sans. “Per primera vegada en la meua etapa com a seleccionador no he de fer descarts a causa de les lesions”, va assenyalar el seleccionador, que s’ha quedat finalment amb Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry, Darío Brizuela, López-Arostegui, Santi Yusta, Josep Puerto, Joel Parra, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Jaime Pradilla, Santi Aldama i Yankuba Sima.