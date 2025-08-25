FUTBOL
L’Artesa s’imposa en l’homenatge a ‘Peke’
L’Artesa de Segre es va imposar ahir per 3-0 al Borges en el partit homenatge a Sergi Galceran Peke, que penja les botes després d’una dilatada carrera al club de la Noguera, el Balaguer i l’Ascó.
Els locals, malgrat disputar la Segona Catalana –una categoria inferior a la del Borges– es van mostrar superiors. Van estar més ben posicionats i, al minut 12, van aprofitar un error de la defensa dels de les Garrigues per obrir el marcador amb un gol d’Óscar (1-0). Així, van aconseguir arribar al descans manant.
En la represa, el Borges va continuar molt desdibuixat i l’Artesa no va perdonar.
Al minut 60, Lamin va marcar el 2-0 i va repetir la gesta al 70 per col·locar el 3-0 definitiu. Tots dos conjunts van estrenar ahir la pretemporada del curs 2025/2026.