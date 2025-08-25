FUTBOL
Malestar al Barça pel penal contra el Llevant
El mateix àrbitre no va veure les mans de Tchouaméni al clàssic de l’11 de maig
El penal que va suposar el 2-0 del Llevant en el partit de dissabte passat, que el Barcelona va acabar remuntant (2-3), ha causat malestar i recels a la plantilla blaugrana. Les diferències de criteri en el futbol espanyol són habituals, però ha cridat l’atenció que el mateix àrbitre que va veure les mans inexistents de Balde al Ciutat de València, Alejandro Hernández, va ser el mateix que no va veure unes mans claríssimes del madridista Tchouaméni en el clàssic del passat 11 de maig que, no obstant, va acabar amb victòria blaugrana per 4-3.
En els àudios de la jugada, publicats per la Federació Espanyola, s’escolta el col·legiat del VAR, Jorge Figueroa, que li diu a l’àrbitre del partit: “Alejandro, et recomano que vinguis a veure un potencial penal per mans” i afegeix que “quan estiguis a la pantalla m’avises, sisplau”. Hernández, després de veure la jugada repetida, li comenta que “la mà està bastant separada, correcte, en el llançament a porta. Posa-m’ho en slow motion, vull veure-ho a poc a poc” i llavors determina que “només és penal, sense targeta per al número 3.” Nombrosos especialistes van comentar en programes de ràdio i de televisió que Balde no tenia les mans separades i que, per tant, no era penal. La mà de Tchouaméni de l’11 de maig, com es veu en qualsevol presa, està clarament seperada del cos i és, evidentment, penal. Però llavors no ho va assenyalar. Pedri, autor de l’1-2 que va obrir la remuntada, ja va dir després del partit al ser preguntat per la jugada del penal que “jo no ho vaig veure clar. Fa poc ens van fer una xerrada a la Ciutat Esportiva de les mans. La de l’any passat de Tchouaméni a Montjuïc per a mi era mà clara, aquesta per a mi no ho era i l’han xiulat, així que bé, el que xiulin, serà”, però va afegir que “la veritat és que no ho entenc, però haurien d’explicar-ho bé per a tothom”, va concloure el canari.
Flick dona festa a l’equip fins dimecres
Hansi Flick ha concendido festa a la plantilla blaugrana fins dimecres. Després de la victòria de dissabte ael camp del Llevant, ahir va dirigir una suau sessió de recuperació, repartint les càrregues de treball entre els jugadors en funció dels minuts que van disputar al Ciutat de València. El pròxim partit serà diumenge al camp del Rayo.
El Femení tanca la gira mexicana amb triomf
El Barcelona Femení va vèncer ahir 1-2 l’Águilas de América de la lliga femenina del futbol mexicà, últim partit amistós de les blaugranes en la seua tercera gira consecutiva a Mèxic. Claudia Pina i Salma Paralluelo van marcar pel Barça, que acaba el seu viatge de pretemporada al país llatinoamericà de forma invicta. En el seu primer duel, divendres passat, davant d’una selecció de figures mexicanes, van guanyar en la sèrie de penals, després d’un empat 2-2 en el temps reglamentari.