CICLISME
Vingegaard, nou líder
El danès imposa la seua condició de favorit, guanya l’etapa i desbanca Philipsen. Hi va haver un minut de silenci pel ciclista de 17 anys mort dissabte
En la primera arribada en alt de la Vuelta va emergir ahir la figura del danès Jonas Vingegaard per demostrar la seua condició de gran favorit adjudicant-se la segona etapa, disputada entre Alba i Limone Piamonte, de 159,5 km, amb el premi addicional del mallot roig de líder.
Es va complir l’esperat duel de favorits a les rampes més dures de Limone Piemonte, i entre tots va sobresortir el candidat principal de la ronda del 90 aniversari: Jonas Vingegaard (Hilerslev, 28 anys), qui es va posar el jersei roig per primera vegada després de lliurar un emocionant duel amb l’italià Giulio Ciccone (Lidl).
Victòria ajustada però suficient per mostrar la seua ambició i estat de forma, i malgrat que va patir una caiguda que no va tenir conseqüències. Va pujar també al podi de l’etapa el francès David Gaudu, amb el mateix temps del guanyador, 3 h. 47.14, a una mitjana de 42,1 km/hora. Al top 10 entraven Egan Bernal, Joao Almeida, Juan Ayuso i Tom Pidcock.
El grup de favorits es va ajuntar en els moments crítics de l’etapa, però Vingegaard va ser el més ràpid. En la general escasses diferències a favor del danès: 4 segons a Ciccone, 6 a Gaudu, 10 sobre Bernal i 12 respecte a Buitrago, Jorgenson, Ayuso i Soler.
“Estic molt content, feia molt temps que no guanyava. Quan arrancava Ciccone creia que no el podria superar, però quedava més del que pensava per a meta i he pogut remuntar. He caigut, però el terra moll m’ha beneficiat”, va assenyalar Vingegaard a la meta. Abans de l’etapa es va fer un minut de silenci a la sortida d’Alba per la mort dissabte passat del ciclista júnior Iván Meléndez a la Vuelta a la Ribera del Duero.
A la pujada final a Limone Piemonte, de 9,8 km amb un desnivell mitjà del 5,1%, el pilot va anar neutralitzant successivament als tres escapats del dia, l’eslovè Gal Glivar (Alpecin, el txec Jakub Otruba (Caja Rural) i, a falta de sis quilòmetres, el belga Liam Slock (Lotto). Prèviament, la pluja va provocar diverses caigudes, una de les quals va suposar l’abandó del francès Guillaume Martin. Vingegaard va ser el més ràpid a la meta i va desbandar Philipsen del liderat. Avui tercera etapa, encara a Itàlia.