CICLISME
Chris Morales es corona en l’edició 61 del Trofeu Vila de Juneda
Va reunir 53 ciclistes al circuit urbà
El 61è Trofeu Vila de Juneda va coronar ahir Chris Morales Fontan (Controlpack) com a guanyador absolut després de 1h.28:28 de cursa entre els carrers de la localitat de les Garrigues, on es va reunir gran quantitat de públic, especialment entorn del carrer de la Font, punt de sortida i arribada de la prova, amb un circuit urbà d’1,45 quilòmetres a què els corredors van fer unes 60 voltes.
A Morales el van acompanyar al podi els seus companys d’equip Arnau Solé (amb el mateix temps que el vencedor) i Jaume Espuis (a 18 segons), firmant un triplet per a l’equip, que a més es va imposar en la classificació per conjunts a l’escapar-se en grup en els quilòmetres finals.
En sub-23 es va emportar el triomf Lleïr Forns (Potters Cycling Team), amb Martí Temprano (CC Lleida-Dpedrós) i Guillem Bel (Technosylva Maglia Rower) completant el podi. Entre els màster 30, el més ràpid va ser Oriol Escolano (GR Bikes Grupo El Reloj), quart en la general, i en màster 40 va vèncer Josep Oriola (RCB Motor Begues-Ibermica).
La cita va reunir 53 corredors, dels quals 40 van aconseguir classificar-se, consolidant el Trofeu Vila de Juneda com un dels actes més representatius de la festa major del municipi, que va repartir uns 350 euros en premis i 900 més en primes.
La cursa va servir a més per donar continuïtat a la Copa Critèrium 2025 –a la categoria Elit i la sub-23– que entra en la recta final i en la qual es va mantenir líder Blai Rodríguez, ahir vintè. Tan sols queden dos cites més: a Barcelona el 31 d’agos el Trofeu Antonio Andrés Sancho t i el Trofeu Carlos Ferran a Reus, que tancarà la competició i decidirà els campions d’aquesta temporada.