Chris Morales es corona en l’edició 61 del Trofeu Vila de Juneda

Va reunir 53 ciclistes al circuit urbà

Els ciclistes recorren un dels revolts del circuit urbà a Juneda. - AMADO FORROLLA

El 61è Trofeu Vila de Juneda va coronar ahir Chris Morales Fontan (Controlpack) com a guanyador absolut després de 1h.28:28 de cursa entre els carrers de la localitat de les Garrigues, on es va reunir gran quantitat de públic, especialment entorn del carrer de la Font, punt de sortida i arribada de la prova, amb un circuit urbà d’1,45 quilòmetres a què els corredors van fer unes 60 voltes.

A Morales el van acompanyar al podi els seus companys d’equip Arnau Solé (amb el mateix temps que el vencedor) i Jaume Espuis (a 18 segons), firmant un triplet per a l’equip, que a més es va imposar en la classificació per conjunts a l’escapar-se en grup en els quilòmetres finals.

En sub-23 es va emportar el triomf Lleïr Forns (Potters Cycling Team), amb Martí Temprano (CC Lleida-Dpedrós) i Guillem Bel (Technosylva Maglia Rower) completant el podi. Entre els màster 30, el més ràpid va ser Oriol Escolano (GR Bikes Grupo El Reloj), quart en la general, i en màster 40 va vèncer Josep Oriola (RCB Motor Begues-Ibermica).

La cita va reunir 53 corredors, dels quals 40 van aconseguir classificar-se, consolidant el Trofeu Vila de Juneda com un dels actes més representatius de la festa major del municipi, que va repartir uns 350 euros en premis i 900 més en primes.

La cursa va servir a més per donar continuïtat a la Copa Critèrium 2025 –a la categoria Elit i la sub-23– que entra en la recta final i en la qual es va mantenir líder Blai Rodríguez, ahir vintè. Tan sols queden dos cites més: a Barcelona el 31 d’agos el Trofeu Antonio Andrés Sancho t i el Trofeu Carlos Ferran a Reus, que tancarà la competició i decidirà els campions d’aquesta temporada.

