HOQUEI
L’Alpicat inicia etapa amb una plantilla renovada
Jugarà a l’OK Lliga Plata amb Rubén Fernández de tècnic i només segueix Zilken
L’Alpicat masculí va iniciar ahir la pretemporada amb una plantilla farcida de novetats amb la qual, després del descens de l’any passat, competirà a l’OK Lliga Plata. Ho farà amb una plantilla totalment renovada en la qual, de la passada campanya, només continua Mats Zilken i que té com a nou entrenador Rubén Fernández, que va estar a punt de pujar el Bell-lloc a l’OK Lliga Plata.
“És un repte”, reconeixia ahir el tècnic. “El primer objectiu era fer una plantilla nova i ho hem fet. Tenim molt temps al davant fins que comenci la Lliga, el 14 d’octubre, per preparar l’equip. Per això hem començat tan aviat”, explicava.
A més de Mats Zilken, figuren a la plantilla el del planter Aleix Calderó, que puja del filial, i els fitxatges són el porter David Toda (Vila-seca), Arnau Vidal (Olot), Arnau Clarés (Igualada), Guillem Giménez (Mollerussa), Pol Llansà (Vila-seca), Conrad Xicota (Sant Celoni) i l’alemany Josh Heinrichs. La segona plaça de porter se l’alternaran Edgar Giró i Pau Díaz.
“És una barreja de gent amb experiència a la categoria, fins i tot en OK Lliga, amb gent jove. Però tots tenen les mateixes ganes”, afegeix Fernández.
Objectius
Quant als objectius, assenyala que “ara mateix només podem pensar a ser competitius, veient on estem i amb un equip completament nou. Els objectius els anirem marcant pas a pas. El que sí que veig són moltes ganes per venir a jugar a Alpicat”, va concloure.