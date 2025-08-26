L’Hiopos Lleida comença a treballar al Barris Nord, escenari que ha de tornar a ser decisiu per a la permanència a l'ACB
Albert Aliaga es mostra “orgullós i il·lusionat d’estar on estem”
“Estem contents i satisfets amb la plantilla que hem fet, ara falta construir un equip”, va explicar ahir l’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, en l’obertura de la pretemporada al Barris Nord, escenari del qual espera que, gràcies al suport de l’afició, “sigui un punt fort per aconseguir la permanència”. Després d’una primera setmana dedicada a les revisions mèdiques, la plantilla va començar ahir els entrenaments per preparar el segon curs de l’equip lleidatà a l’elit del bàsquet espanyol, la Lliga ACB.
“Estem tots molt orgullosos i il·lusionats de poder estar on estem, de poder dir una altra vegada que som ACB i amb tota l’ambició, il·lusió i modèsties, però amb moltes ganes que comenci a rodar la pilota”, va explicar el president del club, Albert Aliaga.
Encuentra va començar a treballar amb nou jugadors de la primera plantilla, Corey Walden, James Batemon, Oriol Paulí, Mikel Sanz, Millán Jiménez, Melvin Ejim, John Shurna, Atoumane Diagnr i Cameron Krutwig. Faltaven Caleb Agada, que està amb la seua selecció a l’Afrobasket, i Kristers Zoriks, que disputa aquesta setmana l’Eurobasket amb Letònia.
També està pendent que el club confirmi el fitxatge del jugador número 12 de la plantilla, Gyorgy Goloman. El grup de treball, segons va explicar el director esportiu, Joaquín Prado, es completa “amb dos jugadors professionals que ens ajudaran aquests dies, Sergio Llorente i Marc García, a més del jugador vinculat del Mollerussa Pol Ríos i quatre jugadors de l’equip U22”. “Ja sabeu que m’agrada començar amb molts jugadors”, va afegir Encuentra.
Humilitat
El tècnic va incidir en el que són els trets de l’equip: “Anar amb molta humilitat, sense creure’ns més del que som i una mica com hem fet aquest any passat, que el treball del dia a dia sigui bo i que la comunió amb la gent sigui d’anar tots a l’una. Estic convençut que si fem una bona feina en el dia a dia i l’afició ens dona suport, segur que farem coses xules”, va afegir.
També es va mostrar “content del creixement que està tenint el club”, la qual cosa permet que “els jugadors valorin el projecte”.
En aquest sentit, el president, Albert Aliaga, va dir que “el projecte, dins de la modèstia, està agafant solidesa”, com demostra la implicació de més empreses i que s’hagi aconseguit l’objectiu de 4.500 abonats. Aliaga va confirmar que el pressupost, després que la passada campanya assolís la xifra dels 4,7 milions d’euros, aquesta nova temporada que ara s’inicia superarà els 5,2 milions.