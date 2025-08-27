TENIS
Alcaraz debuta superant sense dificultats el local Opelka
El murcià Carlos Alcaraz es va ficar en la segona ronda del US Open, últim Grand Slam de la temporada i que es disputa en superfície dura, a l’imposar-se per la via ràpida en un sòlid partit al nord-americà Reilly Opelka (6-4, 7-5, 6-4) en dos hores i set minuts de joc. El murcià no va donar cap opció en el seu debut en el torneig al sempre perillós Opelka, gràcies a un primer servei molt precís amb què amb prou feines va haver de fer front a tres punts de ruptura.