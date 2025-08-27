L’Hiopos Lleida anuncia el fitxatge de György Golomán
L’equip tanca la plantilla del seu segon any a l’ACB amb la incorporació del pivot hongarès, procedent del San Pablo Burgos
L’Hiopos Lleida ha anunciat aquest dimecres la incorporació del pivot hongarès György Golomán, qui tal i com va publicar SEGRE, arriba procedent del San Pablo Burgos, on el passat curs va aconseguir l’ascens a la Lliga Endesa, fent una mitjana de 9.1 punts, 3.1 rebots i 10.2 de valoració en els 40 partits que va disputar amb l’equip burgalès a Primera FEB.
Golomán va ser una peça important en la tornada del San Pablo Burgos a la màxima categoria del bàsquet espanyol. El pivot, que també pot jugar d’ala-pivot, va firmar després d’abandonar el Basquet Girona, club amb el qual va jugar la Lliga Endesa en la temporada 2023-2024 i en el que va fer uns números 7.9 punts, 3.3 rebots i 8,3 de valoració i 17:35 minuts de joc.
El pivot es va formar a l’Egis Kormend (Hongria) i posteriorment va posar rumb als UCLA Bruins de la NCAA on va estar quatre anys. Després de la seua etapa universitària, va passar per diversos equips com els Westchester Knicks, els Yokohama B-Corsairs, el Yamagata, el Spirou Basket, el Falco Szombathely i el Lietkabelis.
El director esportiu del Força Lleida, Joaquín Prado, ha mostrat la seua satisfacció amb el fitxatge de l’internacional hongarès, "un jugador amb experiència ja al nostre bàsquet, després del seu pas fa dos temporades en Girona, a l'ACB, i ajudar molt activament l’ascens de San Pablo Burgos la passada temporada a Primera FEB".
"Un jugador gran que la major part del seu treball la realitza en la posició de '5", que puntualment pot ajudar en la de '4'. Molt bona mobilitat, amb bona capacitat per córrer el camp, per jugar rol, fins i tot per obrir el camp amb un bon tir exterior, bona activitat, bona utilització de la intensitat en el joc, la veritat és que estem molt satisfets de la seua incorporació, creiem que la seua adaptació pel coneixement que té ja del nostre bàsquet ha de ser ràpida", va explicar.
La plantilla de Gerard Encuentra queda així tancada amb Kristers Zoriks com a base; Caleb Agada, Corey Walden i James Batemon en la posició d’escorta; Oriol Paulí, Melvin Ejim, Millán Jiménez i Mikel Sanz com a alers; John Shurna i el mateix Golomán d’ala pivots; i Atoumane Diagne i Cameron Krutwig completant el joc interior com a pivots.
