FUTBOL
El Lleida CF incorpora el defensa andorrà Marc Garcia
Amb 75 internacionalitats amb el seu país, arriba des del Fraga
El veterà lateral esquerre Marc Garcia, de 37 anys, formarà part de la plantilla del Lleida CF aquesta pròxima temporada, després que el club anunciés ahir la seua incorporació. El jugador andorrà recala a l’equip lleidatà procedent del Fraga, de la Tercera RFEF aragonesa, en el que suposarà la seua tornada al Camp d’Esports després de formar-se a les categories inferiors de la UE Lleida, fins que va començar la seua etapa sènior el 2006.
Des d’aleshores, el defensa ha acumulat també 75 internacionalitats amb la selecció andorrana, amb la qual va debutar el 2010 i en la qual continua sent un habitual en les convocatòries. De fet, va participar en l’ajustada derrota davant d’Anglaterra (0-1) de l’última aturada internacional.
Marc Garcia té una dilatadíssima trajectòria a Tercera RFEF i l’antiga Tercera divisió, categoria en què ha militat durant 14 temporades. Durant la seua trajectòria, Marc Garcia ha defensat la samarreta de l’Eivissa B, el Fraga, el Pomar, el Montsó, el Vic, el Cerdanyola, el Palamós, el Rubí, el Manlleu, el Granollers, la Muntanyesa, el Sant Andreu i aquesta última temporada de nou el Fraga.
Entre els dos últims equips, el defensa va jugar per primera vegada a la lliga andorrana, militant a l’Engordany la temporada 2022-23 i a l’Ordino, entre el 2023 i el gener d’aquest any, quan va tornar al futbol espanyol per jugar al Fraga. Allà, va disputar dinou partits, tots com a titular, en tan sols mitja temporada, encara que el Fraga va acabar descendint de categoria.