BÀSQUET
Espanya cau amb Geòrgia en el debut
La selecció, vigent campiona, sempre va anar darrere. Demostra les seues carències en un pèssim partit
Espanya, vigent campiona d’Europa, va començar ahir la seua participació a l’Eurobasket 2025 amb una derrota davant de Geòrgia (83-69), a Limassol, en un xoc corresponent al Grup C.
L’equip de Sergio Scariolo, que s’acomiada de la selecció després d’aquest torneig per fer-se càrrec del Reial Madrid, va perdre amb claredat i va anar darrere durant pràcticament tot el partit, patint per frenar els homes grans de Geòrgia, com Goga Bitadze o Sandro Mamukelashvili, que va ser el millor del duel amb 19 punts, 7 rebots, 6 assistències i 24 de valoració.
A Espanya li va costar entrar en el partit. Després de tres atacs fallant el llançament, dos des del triple, va canviar de guió en atac i va aprofitar la qualitat interior de Willy Hernangómez i Santi Aldama. Geòrgia va apostar per un quintet alt, amb Sandro Mamukelashvili exercint de 3 i una parella de pivots amb Shengelia, ja recuperat, i Goga Bitadze.
Però Espanya va perdre aviat la lluita pel rebot i es va veure al darrere en el marcador des del primer quart. Espanya, que no és favorit per al títol, malgrat ser-ne el defensor, mai va poder optar al triomf.