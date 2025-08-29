FUTBOL
Integrar a través del futbol
L’Associació Initché de les Borges ajuda nens en situació de vulnerabilitat. El Senegal compta amb una escola futbolística amb més de 300 jugadors
L’Associació Initché, una entitat sense ànim de lucre fundada l’any passat a les Borges Blanques amb l’objectiu de promoure la inclusió i la igualtat d’oportunitats utilitzant el futbol com a eina de transformació social, celebrarà dijous vinent dia 4 una festa denominada Dijous Initché en la qual donarà a conèixer els seus projectes socials més recents en combinació amb partits de futbol 3x3, música i activitats per als més petits. El nom “Initché”, que significa “gràcies” en idioma bàmbara (conjunt de llengües mandinga parlades a Mali), reflecteix l’esperit de gratitud que impulsa els seus projectes solidaris.
Sota el lema “el futbol no entén de fronteres; uneix cultures i crea vincles”, l’organització desenvolupa la seua tasca en dos fronts principals: a nivell local en col·laboració amb l’Escola Comarcal de Futbol de les Garrigues i a nivell internacional mitjançant una escola de futbol base construïda al Senegal amb més de 300 nens i nenes.
Segons explica el seu president, Íñigo Villafranca, acaben de llançar una nova campanya solidària que introdueix els viatges solidaris com a mitjà de finançament per als seus projectes al Senegal, permetent a interessats conèixer el país i participar directament en les iniciatives d’Initché a Sédhiou.
A més, aquest any, representants de l’associació han realitzat dos viatges al Senegal. Fruit d’aquests contactes s’han establert noves col·laboracions i autoritats de la ciutat senegalesa de Sédhiou assistiran dijous vinent a la festa d’Initché a les Borges Blanques.