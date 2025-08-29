SEGRE

Integrar a través del futbol

L’Associació Initché de les Borges ajuda nens en situació de vulnerabilitat. El Senegal compta amb una escola futbolística amb més de 300 jugadors

Un grup de nens i joves del Senegal de l’escola de futbol en la qual col·labora Initché. - ASSOCIACIÓ INITCHÉ

L’Associació Initché, una entitat sense ànim de lucre fundada l’any passat a les Borges Blanques amb l’objectiu de promoure la inclusió i la igualtat d’oportunitats utilitzant el futbol com a eina de transformació social, celebrarà dijous vinent dia 4 una festa denominada Dijous Initché en la qual donarà a conèixer els seus projectes socials més recents en combinació amb partits de futbol 3x3, música i activitats per als més petits. El nom “Initché”, que significa “gràcies” en idioma bàmbara (conjunt de llengües mandinga parlades a Mali), reflecteix l’esperit de gratitud que impulsa els seus projectes solidaris.

Sota el lema “el futbol no entén de fronteres; uneix cultures i crea vincles”, l’organització desenvolupa la seua tasca en dos fronts principals: a nivell local en col·laboració amb l’Escola Comarcal de Futbol de les Garrigues i a nivell internacional mitjançant una escola de futbol base construïda al Senegal amb més de 300 nens i nenes.

Segons explica el seu president, Íñigo Villafranca, acaben de llançar una nova campanya solidària que introdueix els viatges solidaris com a mitjà de finançament per als seus projectes al Senegal, permetent a interessats conèixer el país i participar directament en les iniciatives d’Initché a Sédhiou.

A més, aquest any, representants de l’associació han realitzat dos viatges al Senegal. Fruit d’aquests contactes s’han establert noves col·laboracions i autoritats de la ciutat senegalesa de Sédhiou assistiran dijous vinent a la festa d’Initché a les Borges Blanques.

