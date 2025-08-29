BÀSQUET
Leti Conca, un dels nous fitxatges del Robles Lleida: “El Barris Nord és el millor pavelló de la Lliga”
Leti Conca, un dels nous fitxatges del Robles Lleida per a aquesta nova temporada, va destacar ahir, durant la seua presentació, que el Barris Nord “és el millor pavelló de la Lliga”, i va recordar la derrota de la passada temporada a Lleida amb el seu anterior equip, el Miralvalle de Plasència. Conca, escorta de 1.75 d’estatura, va nàixer a la localitat valenciana d’Anna el 23 de febrer del 2004. Joaquín Prado, director esportiu del club, va destacar l’àmplia experiència de la jugadora, que ha estat en equips com Barakaldo, Castelló o Plasència. Va valorar la seua “intensitat, capacitat de jugar en camp obert, la seua versatilitat en múltiples posicions i un profund coneixement del joc i de la Lliga”, per la qual cosa va assenyalar que “encaixa perfectament en la filosofia d’equip, al ser una jugadora amb experiència, però al mateix temps molt jove i amb un gran potencial de creixement i moltes ganes de treballar”. Conca va destacar també que “Lleida sempre és un equip molt competitiu”.