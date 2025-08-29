CICLISME
Triomf australià a Pal
Jay Vine guanya a Andorra, després de passar per la Seu, la primera etapa d’alta muntanya. Avui el pilot travessa l’Alt Urgell, els Pallars i l’Alta Ribagorça
El ciclista australià Jay Vine (UAE Team) es va imposar ahir en solitari en la sisena etapa de la Vuelta a Espanya i primera d’alta muntanya d’aquesta edició, disputada entre la localitat catalana d’Olot i l’andorrana de Pal sobre 170,3 quilòmetres, mentre que el noruec Torstein Traeen (Bahrain Victoruous), que va ser segon en l’etapa, va aconseguir el mallot roig.
La jornada va començar a Olot i va estar marcada per un temps variable, amb alternança de sol i pluja a mesura que els participants passaven per la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, on van entrar per la collada de Toses (1.790 m, 1a categoria) per després baixar per la Molina, Alp, Bellver i Martinet, abans d’entrar a l’Alt Urgell per Pont de Bar.
En aquesta zona ja hi havia un grup escapat de deu corredors, entre els quals figurava Jay Vine, amb uns cinc minuts d’avantatge sobre la resta de participants que anaven en el grup perseguidor. Des de la Seu –en el km 126 de l’etapa– va començar una pujada constant a través de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella.
Quant als grans favorits, l’etapa amb final a Andorra va tenir com a principals víctimes els espanyols Mikel Landa (Saudal Quick-Step) i Juan Ayuso (UAE), mentre que Jonas Vingegaard (Team Visma), Joao Almeida (UAE), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Felix Gal (Decathlon AG2R), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) o Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) entrarien amb el mateix temps.
Abans del pas dels ciclistes per la Seu d’Urgell, la caravana publicitària de la Vuelta va fer una breu parada a la ciutat, concretament a l’avinguda del Valira, on es van repartir obsequis dels patrocinadors de la competició.
La setena etapa, avui divendres, també passarà per la Seu ja que la sortida serà des d’Andorra la Vella, a les 12.00. Aquest segon i últim pas per la capital urgellenca serà a les 12.25 i després el recorregut continuarà per Castellciutat (12.28), Montferrer (12.30), Adrall (12.35), la Parròquia d’Hortó (12.40), Pallerols (12.55) i el port del Cantó (13.15).
Des d’allà ja abandonaran l’Alt Urgell per continuar cap a Sort, Baro, Gerri de la Sal, Pobla de Segur, Senterada, Perves i Pont de Suert, des d’on els ciclistes ja abandonaran Catalunya.
La meta, després del pas per Bissaürri, Castilló de Sos, Saünc i Benasc, serà a Cerler i l’arribada dels corredors està prevista cap a les 17.00 hores.
En llibertat amb càrrecs el detingut que va bloquejar l’equip israelià
El detingut per intentar bloquejar el pas als integrants de l’equip Israel-Premier Tech en la Vuelta al seu pas per Figueres va quedar ahir en llibertat amb càrrecs, segons fonts judicials. Al detingut, que va quedar en llibertat sense mesures cautelars, se li atribueixen delictes de desordres públics, resistència i contra la seguretat viària. Els fets van ocórrer dimecres, quan un reduït grup de manifestants es va col·locar a la carretera i va desplegar banderes i una pancarta en defensa de Palestina obligant l’equip israelià a frenar. D’altra banda, la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va enviar ahir una carta al director general de la Vuelta, Javier Guillén, en la qual li demana que reconsideri la participació d’aquest equip.