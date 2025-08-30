CICLISME
Ayuso ‘ressuscita’ a Cerler
El barceloní es redimeix del seu mal dia dijous a Andorra i venç en solitari a l’estació aragonesa. El noruec Thorsten Traeen es manté líder
El ciclista espanyol Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) es va imposar ahir en la setena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, disputada a Andorra la Vella i Cerler-Huesca La Magia sobre 188 quilòmetres, mentre que el noruec Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) manté el mallot roig de líder després d’una jornada de muntanya amb poca emoció en la batalla per la general i que va servir de revenja per al català.
El barceloní va saber refer-se del mal dia que havia tingut dijous en l’arribada en alt a Pal, on es va deixar les opcions de lluitar pel triomf final al cedir gairebé vuit minuts amb els favorits. 24 hores després va canviar el seu rostre de sofriment pel d’alegria per sumar el seu quinzè triomf com a professional als seus 22 anys. Darrere, en el grup de favorits, del qual es va tornar a despenjar l’espanyol Mikel Landa (Soudal-Quick Step), tot just hi va haver pugna, tret d’una temptativa del portuguès Joao Almeida (UAE), que va beneficiar el noruec Traeen perquè vesteixi un dia més la peça roja de líder de la gran espanyola.
Ayuso va buscar rescabalar-se de dijous ja des del principi i va decidir atacar aviat, en el llarguíssim port del Cantó, de primera categoria. El català va aconseguir agafar avantatge, però després de coronar en solitari, en el descens no va poder evitar que fos assolit per una dotzena de corredors.Ayuso es va llançar a l’atac al peu del port de Cerler i a la roda se li va enganxar únicament l’italià Marco Frigo (Israel-Premier Tech). Tanmateix, cediria terreny davant de l’ímpetu del guanyador del Tirrè-Adriàtic, que no va donar treva en cap moment i va acabar vencent a Cerler.