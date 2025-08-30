El Kilian dels grans: Diego Armenteros, un professor jubilat lleidatà, guanya l’Ultra Trail del Montblanc de la categoria 70-74 anys
Va haver d’afrontar un recorregut de 61 km i 3.480 metres de desnivell positiu
El lleidatà Diego Armenteros ha sumat un nou èxit, el de més prestigi que ha obtingut fins a la data, a l’alçar-se dijous amb el triomf en la cursa OCC a la categoria 70-74 anys de les UTMB World Series Finals Mont-Blanc, consolidant-se com un dels atletes veterans més destacats del panorama internacional. La prova OCC, que és la final anual de la categoria de 50K al circuit UTMB World Series, va consistir en un exigent recorregut de 61 quilòmetres amb 3.480 metres de desnivell positiu, posant a prova la resistència física i mental de tots els participants.
Val a recordar que l’UTMB Mont-Blanc representa l’esdeveniment de trail running més prestigiós del món, congregant milers de corredors en un desafiament que travessa França, Suïssa i Itàlia. Kilian Jornet, per exemple, ha guanyat la prova reina d’aquesta Ultra Trail 4 vegades (2007, 2008, 2011 i 2022). “Les UTMB World Series són unes 40 curses que es realitzen a tots els continents. Els guanyadors de cada categoria en grups d’edat es classifiquen per les UTMB Finals World Series de la Mont-Blanc. I la resta de participants entren en un sorteig sempre que tinguin acreditat la participació en les carreres de l’UTMB”, explica Armenteros, que va aconseguir la seua classificació per a aquesta final gràcies a la seua victòria l’any passat en les proves de 50 quilòmetres celebrades a la Val d’Aran, demostrant que als seus 70 anys manté intactes les qualitats competitives.
El palmarès d’Armenteros és extraordinari per a un atleta de la seua edat. Aquest professor jubilat d’Educació Física, que va dedicar 25 anys de la seua carrera a l’Escola Alba de Lleida, ha sabut reinventar-se esportivament després del retir professional. Durant la seua etapa docent ja compaginava l’ensenyament amb la participació en marxes ciclistes de renom com la Quebrantahuesos i la Luchon-Bayona, a més de proclamar-se vencedor a dos mitges maratons de Lleida i en quatre edicions de la Pujada a la Seu Vella.
Després de la jubilació, Armenteros es va endinsar en el món del triatló amb resultats excel·lents. Entre els seus assoliments destaquen els títols de campió d’Espanya en mitja distància i distància olímpica, així com diversos podis nacionals. A nivell internacional, ha aconseguit un segon lloc en el Campionat d’Europa de mitja distància i un tercer lloc en el Mundial de duatló. En els últims anys, Armenteros ha mantingut un nivell competitiu excepcional. El passat 2 de febrer es va proclamar campió d’Espanya de triatló d’hivern a Reinosa (Cantàbria), i el 2 de març va aconseguir el títol de duatló a Graus. A més, el 27 d’abril va aconseguir un meritori segon lloc en l’Ironman 70.3 de València, i posteriorment va guanyar l’Europeu d’Aquabike (és una disciplina esportiva que consisteix a fer bicicleta estàtica o spinning sota l’aigua) a Pamplona.
Actualment, encara que ha reduït l’activitat en triatló, Armenteros dedica gran part del temps a practicar esquí de fons, senderisme i ciclisme a la Val d’Aran, mantenint així una forma física envejable que li permet continuar competint al més alt nivell a la seua categoria d’edat.