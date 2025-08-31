CICLISME
El belga Philipsen firma la seua segona victòria d’etapa
En una jornada de perfil pla amb arribada a l’esprint a Saragossa. El noruec Thorsten Traeen es manté al capdavant de la general
El belga Jasper Philipsen, de l’Alpecin-Deceuninck, va aconseguir ahir la seua segona victòria a la Vuelta Ciclista a Espanya, a l’imposar-se en la vuitena etapa disputada entre les localitats aragoneses de Monzón Templario i de Saragossa sobre 188 quilòmetres, mentre que el noruec Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) continua com a líder.
La jornada, com estava previst després de dos etapes de muntanya, es va decidir en l’arribada a l’esprint, on Philipsen va tornar a deixar clar que és un dels millors en aquests combats. No hi va haver sorpreses tampoc camí de Saragossa malgrat el vent en una jornada bastant tranquil·la abans que els favorits hagin d’afrontar una nova etapa amb final en alt que marcarà el primer dia de descans en aquesta Vuelta a Espanya. Malgrat això, hi va haver tres aventurers que van provar de buscar la seua sort, sense èxit tampoc. L’escapada del dia va ser totalment de color espanyol protagonitzada per Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) i José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH). L’aventura va acabar a 17 quilòmetres de la meta de Saragossa. A partir d’allà, va començar l’habitual batalla per anar agafant una bona posició per a l’arribada i va ser Philipsen qui en va sortir vencedor.
Avui es disputarà la novena etapa, amb sortida a la localitat riojana d’Alfaro i meta a l’estació d’esquí de Valdezcaray, de primera categoria, un port llarg, de 13,2 quilòmetres, però no excessivament dur.