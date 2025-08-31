«Els nostres jugadors deixen el club quan han d’anar a la universitat»
L’equip ha pujat de Segona Catalana a Nacional en tot just tres temporades, encara que ho ha hagut de fer amb una plantilla majoritàriament formada per jugadors forans, especialment argentins, malgrat que és un dels planters més prolífics de la província. No endebades hi ha molts jugadors de la Seu repartits per diferents equips de l’OK Lliga.
“Aquí no tenim cap altra opció. Els nostres jugadors se’n van quan han de fer el salt a la universitat i ja no tornen. En canvi, als de fora els oferim feina i habitatge, i ho accepten”, detalla.