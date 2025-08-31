BÀSQUET
Espanya aconsegueix un triomf vital per aspirar a vuitens
La selecció espanyola va fer un pas important en les seues aspiracions a posar-se entre els 16 millors equips de l’Eurobasket a l’imposar-se ahir de forma contundent a la de Bòsnia i Hercegovina (88-67) impulsada pel contrast entre els triples anotats (15 de 38) i els fallats pel seu rival (3 de 21). Espanya s’enfronta avui a Xipre (17.15/La 2) per apuntalar el seu pas a vuitens, que ja han aconseguit Alemanya, Sèrbia, Turquia i Finlàndia.
Insults racistes a Schröder
D’altra banda, el base de la selecció alemanya Dennis Schröder va denunciar haver estat víctima d’insults racistes imitant xiscles de mico per part dels aficionats lituans presents a Tampere (Finlàndia).