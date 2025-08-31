FUTBOL
“Fermín vol quedar-se, però no sé què passarà”
Flick confia que no se’n vagi al Chelsea en la prèvia d’enfrontar-se avui al Rayo
L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va insistir ahir que està convençut que el mitjapunta Fermín López, pretès pel Chelsea, vol quedar-se al club blaugrana, si bé va reconèixer que desconeix “què passarà” abans del tancament del mercat de fitxatges demà dilluns. El futbolista andalús i la seua possible sortida del club va ser un dels noms propis en la roda de premsa del tècnic alemany prèvia al partit de lliga d’avui davant el Rayo Vallecano (21.30/DAZN).
“De moment, Fermín està aquí. Vaig parlar amb ell i estic convençut que vol quedar-se, però no sé què passarà”, va assegurar Flick, que va subratllar que l’internacional espanyol “estima el Barça”. En aquest sentit, va elogiar les virtuts de l’internacional espanyol, que va qualificar com “un jugador molt agressiu, amb i sense pilota”, que a més “és molt bo corrent a l’espai de l’última línia i generant espais” i té gol.
Preguntat sobre la situació anímica del jugador, Flick va admetre que “al principi de la setmana va ser diferent” a com el veu ara, “que està més centrat”, va precisar.
“Li vaig dir la meua opinió, però me la guardo. Hi ha gent que sap més què està passant. És un negoci, però jo estic centrat en el meu equip. Fermín ha demostrat moltes vegades com d’important és per a nosaltres. Ens pot ajudar molt”, va assenyalar.
D’altra banda, Flick va elogiar el seu pròxim rival i especialment el seu entrenador, Iñigo Pérez. “Cada partit és diferent. La intensitat del Rayo és molt alta. Hem de jugar amb confiança i tenim jugadors que saben jugar l’un contra un. Caldrà tenir possessió, però també aprofitar els espais”, va afegir Flick. Així mateix, al ser preguntat per les condicions de la gespa, Flick va respondre que és una cosa que no pot canviar. “Cal jugar igual com ho farà el Rayo”, va concloure.
El Barça començarà la Champions fora
El FC Barcelona ja coneix el seu camí en la fase lliga de la Champions i el conjunt blaugrana arrancarà la seua participació a la màxima competició continental com a visitant davant del Newcastle United a Saint James’ Park el dijous 18 de setembre (21.00). En el Barça estaven pendents del calendari per saber si la UEFA atenia la seua petició de jugar la primera jornada fora de casa per comptar així amb més temps en el seu objectiu de tenir llest la tornada a l’Spotify Camp Nou i l’organisme europeu ha tingut sensibilitat amb aquest assumpte.
Gavi causa baixa a la selecció espanyola
El blaugrana Gavi ha causat baixa en la convocatòria de la selecció espanyola per molèsties al genoll dret. El substitueix l’ex del Girona Aleix García, centrecampista del Bayer 04 Leverkusen alemany, per als partits davant de Bulgària i Turquia de classificació per al Mundial 2026. El català acumula cinc internacionalitats.
Primer triomf de l’Oviedo a Primera després de 24 anys
L’Oviedo va guanyar ahir per 1-0 la Reial Societat amb un gol de Dendoncker, donant als ovetencs el seu primer triomf en la tornada a Primera divisió després de 24 anys. Per la seua part, el Racing de Santander va golejar 4-1 l’AD Ceuta per posar-se colíder de LaLiga Hypermotion al costat de l’Sporting, durant una jornada 3 en què també va veure els empats entre Valladolid i Còrdova sense gols i entre Castelló i Reial Saragossa amb 1-1.