La Final Four es complica
El Pons Lleida cau a la pista del Calafell i no depèn de si mateix per lluitar pel títol. Sebas Moncusí va avançar els lleidatans però a la segona part van encaixar quatre gols
El Pons Lleida no va poder assegurar la classificació per a la Final Four de la XXI Lliga Catalana, que es disputarà a l’Onze de Setembre. Després d’haver guanyat 6-2 el Maçanet en la primera jornada, ahir va caure 4-1 a la pista del Calafell, per la qual cosa el campió de grup, que és el que passa a la final, sortirà del partit que han de jugar dissabte vinent Maçanet i Calafell.
L’equip d’Edu Amat va començar bé el matx i, de fet, va tenir controlada la primera part. El marcador va tardar a moure’s i va ser en el minut 21 quan Sebas Moncusí va anotar el 0-1 amb el qual es va arribar al descans.
Però a la segona meitat es va complicar tot. Després d’una targeta blava a Nico Ojeda no va encertar en el llançament Sergi Folguera, un dels dos lleidatans del Calafell, però en inferioritat Biel Pujadas va anotar l’1-1 i, fruit d’un dels canvis de normativa, va arribar el 2-1 anotat pel també lleidatà Aleix Marimon. Amb la nova norma, l’equip que ha patit una blava segueix en inferioritat fins que es compleixen els dos minuts i no fins que encaixa un gol, com fins ara. En la recta final Carles Domènech va marcar el 3-1 en el 42 i Sergi Folguera va fer el 4-1 en el 45.
Edu Amat va criticar el canvi de normativa que ahir va perjudicar el seu equip. “Amb aquesta norma es carreguen aquest esport. Els dos gols encaixats en un minut mentalment han fet mal. Cal aprendre’n i continua creixent”, va afirmar.
El sorteig de les competicions europees serà dimarts, dia 2
La World Skate Europe celebrarà aquest dimarts, dia 2 de setembre, el sorteig de les competicions europees per a aquesta temporada 2025-2026, amb la presència als bombos del Vila-sana i el Fraga a la Champions League Women i del Pons Lleida a la WSE Cup Men.
A la Champions League Femenina, al costat de Vila-sana i Fraga, campió del torneig el 2024, també estaran en el sorteig Palau de Plegamans, Gijón, Cerdanyola, Manlleu, Benfica i Trisino. A la WSE Cup masculina, al costat del Llista, guanyador en tres ocasions (2018, 2019 i 2021), estaran com a representants de l’OK Lliga Noia, Calafell, Caldes i Alcoi.