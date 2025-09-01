Caleb Agada: “El meu objectiu és fer play of, no tinc por en dir-ho”
Arriba a l’Hiopos Lleida “feliç per complir l’objectiu d’estar en l’ACB”
Caleb Agada arriba a l’Hiopos Lleida “molt feliç” després d’aconseguir “el seu objectiu d’arribar a l’ACB després de diversos anys”, segons va assenyalar aquest dilluns en la seua presentació. Agada, de 31 anys, coneix bé el bàsquet espanyol després del seu pas pel Melilla i el Prat, on va coincidir amb el segon entrenador de l’Hiopos Lleida, Jordi Ribas, a qui va assenyalar com “una de les raons per a vindre”.
No obstant, va reconèixer que “també la directiva i els entrenadors van mostrar molt interès. El meu agent em va dir que realment em volien aquí, així que va ser una decisió fàcil.” L’escorta internacional per Nigèria no va amagar les seues metes i va sorprendre dient que “el meu objectiu és arribar als playoffs. No tinc por de dir-ho. Treballaré dur per aconseguir-ho perquè veig que l’equip ho pot aconseguir”.
Respecte al seu paper a la plantilla, va assenyalar que no té preferències: “Faré el que l’equip necessiti. Sempre aportaré energia i defensa cada nit per ser un jugador d’equip”, va explicar el jugador, que va celebrar que “l’equip m’ha rebut molt bé.
El director esportiu del club, Joaquín Prado, va subratllar el valor de la incorporació: “Arriba en un moment excel·lent de la seua carrera, amb maduresa i coneixement del nostre bàsquet després de tres temporades a Espanya. Ha tingut una evolució molt positiva i encaixa fantàsticament en el nostre estil de joc”.
Prado va elogiar especialment la seua capacitat defensiva: “És un dels millors en la pressió a la pilota, sempre acostant-se als dos robatoris per partit. És un jugador de primer nivell en aquesta faceta, molt bo en camp obert i en transicions ràpides.” A més, va destacar la seua progressió en la lectura de bloqueig directe i en el tir exterior. L’arribada d’Agada, resolta amb rapidesa a nivell documental després del AfroBasket, permetrà que completi pràcticament tota la pretemporada. “Ha treballat molt per arribar a l’ACB, ve amb fam i això li donarà un plus”, va acabar Prado, convençut que el nou fitxatge aportarà energia i il·lusió a un Hiopos Lleida que dijous (20.30) disputa el seu primer amistós, a Sant Julià de Vilatorta davant del Joventut.