FUTBOL
Empat decebedor
Un enorme Joan Garcia salva un punt per al Barça, que va patir a Vallecas davant d’un intens i vertical Rayo. El gol de Lamine va arribar d’un polèmic penal al no funcionar el VAR
❘ madrid ❘ El Barça, amb l’actuació destacada del porter Joan Garcia, que va salvar l’equip amb les seues parades, va sumar un punt a Vallecas (1-1) davant del Rayo, que va saber reposar-se al gol inicial de Lamine Yamal per igualar a la segona part per mitjà de Fran Pérez. El conjunt blaugrana, conscient de la pressió alta del rival, va saltar a la gespa amb una marxa més que el Rayo, que a punt va estar d’encaixar el primer gol als sis minuts amb un tret de Raphinha que va marxar desviat. L’equip madrileny no va tardar a tornar-li la clara ocasió. Va ser només sis minuts després quan el romanès Andrei Ratiu, amb un tret a boca de canó, va posar a prova Joan Garcia, que va resoldre amb encert l’ocasió.
L’empenta del Barcelona va tenir la seua recompensa als 39 minuts, quan Lamine Yamal va obrir el marcador de penal al fer-lo caure dins de l’àrea Pep Chavarría en una acció que el VAR no va poder revisar al no funcionar correctament durant la primera meitat. El gol va deixar tocat el Rayo i aquells minuts d’atordiment haurien pogut costar-li car, ja que en el temps afegit de la primera meitat Dani Olmo va llançar una volea en una pilota morta que va marxar per sobre del travesser.
El descans li va venir bé a l’equip madrileny, que va refrescar idees i, tot just començar la segona part, va avisar del seu atreviment amb una ocasió molt clara d’Isi Palazón que va desbaratar Joan Garcia amb una mà providencial.
El Barcelona, millor en el joc tàctic, combinatiu, va fer patir el Rayo amb la pilota als peus de Pedri, Lamine Yamal i Raphinha, però l’equip madrileny també va saber fer mal al conjunt blaugrana.
Es va adonar de la seua fragilitat a pilota aturada i, als 66 minuts, Isi Palazón va posar un córner al segon pal que Fran Pérez, totalment sol, va rematar de volea a gol. Al contrari del que va ocórrer a la primera part, el gol va donar ales al Rayo Vallecano i va sembrar de dubtes el Barça.
El que es va fer gegant per salvar el seu equip va ser Joan Garcia, que va encadenar dos parades de molt mèrit a trets de Fran Pérez i Jorge de Frutos en sengles jugades dels locals al contraatac.
Van ser els minuts de més sofriment del Barcelona, que va acabar el partit resignat i sense trobar la manera de desenredar l’entramat defensiu del Rayo ideat per Iñigo Pérez.
El Cadis fitxa l’exblau Efe per un milió d’euros
El Cadis pagarà avui la clàusula de l’exjugador del Lleida Efe Ugiagbe Aghama, el dia de tancament del mercat, i abonarà un milió d’euros a l’ara davanter del Ceuta, que ha causat una gran impressió.